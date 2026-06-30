Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zum Forestglade Festival

Das Gewinnspiel endet am 9. Juli 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das von oe24 präsentierte Kultfestival Forestglade geht am 11. Juli in Eisenstadt in die zweite Runde. Neben Rise Against, The Subways, Life Of Agony und Ash sind auch die Festival-Dauerbrenner von New Model Army mit dabei.

oe24 holt die Kultstars zum Forestglade Festival

Kein Forestglade Festival ohne Therapy? und New Model Army - das war in den 90ern der Running Gag und dieser wird nun fast wieder wahr. Ließ Ewald Tatar im Vorjahr beim heißersehnten Comeback seines Kultfestivals nach einer 13-jährigen Pause neben Cypress Hill oder The Sisters Of Mercy auch Therapy? abrocken, so gibt’s am 11. Juli bei der von oe24 präsentierten Zugabe auch ein Wiederhören mit New Model Army. "Sonst wär es ja kein echtes Forstglade," schmunzelt Tatar über das Comeback der Veteranen, die ja schon 1995 bei der Forestglade-Premiere in Wiesen mit dabei waren und jetzt ihren bereits 6. Auftritt beim Kultfestival zünden.

Das Forestglade Festival liefert am 11. Juli ein Top-Programm in Eisenstadt. © Barracuda Music

Die Highlights: Rise Against & The Subways

Rise Against sind am 11. Juli die Headliner vom Forestglade Festival. © Getty Images

The Subways setzen in Eisenstadt auch Nirvana-Hymne auf die Setlist. © WireImage

Dazu gibt’s am 11. Juli im malerischen Schlosspark von Eisenstadt als Highlights die Melodic Hardcore Rocker von Rise Against („Savior“), die britischen Rocker The Subways mit dem Nirvana-Tribute "Come As You Are", die jüngst in die Metal Hall of Fame aufgenommenen Life Of Agony („River Runs Red“). Dazu runden die nordirische Britpop-Partie Ash mit der neuen CD "Ad Astra", die Dauerbrenner von Jet und die Lokalmatatoren von Ramazuri das spannende Festival-Programm ab. "Ohne Forestglade würde es wohl kein Nova Rock geben. Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals." so Tatar stolz.

Traumkulisse für das Forestglade Festival: Der Schlosspark in Eisenstadt © Dave Bitzan

Mit oe24 sind Sie bei der "Mutter aller Festivals" live dabei. Auf oe24 gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für das Forestglade mit Kultstars wie Rise Against, Life Of Agony und New Model Army am 11. Juli in Eisenstadt. Gleich reinklicken.