Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zum Frequency Festival

Das Gewinnspiel endet am 17. August 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

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Vor 25 Jahren, im Juni 2001, zündeten Seeed, Stereo Total, Blumfeld und Co. die Premiere für knapp 4.000 Fans auf dem Open Air Gelände der Wiener Arena. Jetzt feiern über 140.000 Fans in St. Pölten ab. Das FM4 Frequency Festival bringt von 20. bis 22. August wieder das bunteste Line-up des Jahres an die Traisen. Mit Kraftclub (20. 8.), Sido (21. 8.) und Twenty One Pilots (22. 8.) als Headliner sowie an die 70-Trend Acts wie Lorde, Fontaines D.C., Paul Kalkbrenner, Tom Odell, Ski Aggu oder Ikkimel.

3 Tage Party auf 4 Bühnen

Twenty One Pilots setzen am 22. August in St. Pölten das Grande Finale. © Getty Images

Auf vier Bühnen wird abgerockt. Auch bis in den frühen Morgenstunden. Schließlich haben sich auf der Nightstage im VAZ, die heuer den beliebten Nightpark ersetzt, ja ein Dutzend Dancefloor-Kracher wie Disorder, Jovynn oder Mandidextrous angesagt.

Über 70 Top-Acts und jede Menge Spaß in St. Pölten

Österreichs coolstes Festival. Mit Badespaß an der Traisen. © Zeidler

Dazu gibt’s jede Menge Side-Action wie das Flunkyball Turnier, eine Rollerdisco und den vielfältigen Food Court. Inklusive Beer & Breakfast ab 7 Uhr früh und der kleinsten Bar der Welt. Den Badespaß an der Traisen ja sowieso. Nur das Müllpfand, das ja zwischen den Jahren 2017 und 2025 unzulässigerweise eingehoben wurde, entfällt.

Top Line-up am Frequency Festival. © Barracuda Music

Ihr Gewinn: Festivalpässe für das Frequency

Mit oe24 sind Sie beim heißesten Festival des Sommers live dabei. Auf oe24.at gibt es jetzt 3x2 Festival-Pässe für das Frequency in St. Pölten zu gewinnen. Gleich reinklicken und von 20. bis 22. August mit Chart-Stars wie Kraftclub, Sido oder Twenty One Pilots abrocken.