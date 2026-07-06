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Gewinnspiel: Letzte Chance auf cooles Forestglade Festival

Ein Sänger in schwarzem T-Shirt hält ein Mikrofon und zeigt auf das Publikum auf einer Bühne.
© Getty Images
Das Gewinnspiel endet am 9. Juli 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!
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Von 1995 bis 2012 brachte Ewald Tatar Kultstars wie Placebo, Die Toten Hosen oder Rammstein zum Forestglade Festival nach Wiesen. „Das war mein erstes Festival-Baby und wurde zur Mutter meiner anderen Festivals: Ohne Forestglade würde es wohl kein Nova Rock geben." Ließ er im Vorjahr das legendäre Festival nach13-jähriger Pause wieder aufleben, so geht es jetzt präsentiert von oe24 im Schlosspark Eisenstadt unter dem Motto "When we were wild and young" in die zweite Runde.

Das spannendste Festival des Jahres!

Am Samstag (11. Juli) um 14.45 Uhr starten Ramazuri das spannendste Festival des Jahres, das auch die australischen Chart-Rocker Jet ("Are You Gonna Be My Girl"), Ash, The Subways, die auch das  Nirvana-Cover "„Come As You Are" auf der Setlist haben, und Life Of Agony in den malerischen Schlosspark bringen. Dazu als Headliner die Hardcore Punker von Rise Against mit der Essenz der neuen CD "Ricochet" und Kulthits wie "The Good Left Undone" oder "Prayer of the Refugee"

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"Ohne Forestglade kein Nova Rock!"

Lineup-Poster für das Forestglade Festival am 11. Juli 2026 in Eisenstadt.
Das Line-Up: 10 Stunden Top-Programm in Eisenstadt. © Barracuda Music
Bassist springt mit Energie auf der Bühne, Schlagzeugerin spielt dahinter, „The Subways“-Logo im Hintergrund.
The Subways haben auch eine coole Nirvana-Coverversion mit dabei. © WireImage
Ein Sänger mit langen grauen Haaren singt vor einem Orchester bei einem Konzert.
Zum 6. Mal am Forestglade: New Model Army © Redferns

Als Highlight gibt’s ein Wiederhören mit den Dauerbrennern von New Model Army („Green And Grey“), die ja schon 1995 beim allerersten Forestglade mit dabei waren und jetzt ihren bereits 6. Auftritt beim Kultfestival zünden. "Sonst wär es ja kein echtes Forestglade," schmunzelt Tatar über das Comeback seiner

Mit oe24 sind Sie bei der "Mutter aller Festivals" live dabei. Auf oe24 gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für das Forestglade mit Kultstars wie Rise Against, Life Of Agony und New Model Army am 11. Juli in Eisenstadt. Gleich reinklicken.

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