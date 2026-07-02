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Mit 68 cool wie nie

Neue Dancefloor-CD: Madonna setzt wieder den Trend

© GC Images
Viele hatten Madonna schon als Pop-Oma abgeschrieben, doch jetzt mischt sie wieder den Dancefloor auf. Am Freitag kommt die Hit-CD "Confessions II", der Soundtrack zur Sommer-Party.
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"Hung Up“! 2005 lieferte Madonna den Disco-Kracher „Confessions on a Dance Floor", der ihr 10 Millionen verkaufte CDs, Platz 1 in 41 Ländern – auch in Österreich –, einen Grammy und zwei Einträge ins "Guinness Buch der Rekorde" brachte. Jetzt legt die Pop-Queen mit "Confessions II" nach. Nach einem sündigen Auftritt am New Yorker Times Square und einem 13-minütigen Sexfilmchen, wo auch Laser-Exzesse aus einer Vagina gezeigt wurden, bringt Madonna am Freitag gleich 16 neue Songs. Auch das Hit-Duett "Bring Your Love" mit Sabrina Carpenter, das man ja schon beim Coachella Festival gemeinsam anstimmte.

16 Hits als Non-Stop-Party

"Der Dancefloor ist nicht nur ein Ort, er ist ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt." erklärt Madonna ihr Ansinnen im Neo-Hit "One Step Away" und gibt damit dem über 65 Minuten langen Dance-Epos, bei denen die 16 Songs als Non-Stop-Party zusammengemixt werden, das Motto vor. Mit Hauptaugenmerk auf 70er Jahre Disco und 80er-Jahre House Music wird Madonna zwischen Abtanz-Hymnen wie "Danceteria" oder I Feel So Free“, bei dem sie auch den Donna-Summer-Klassiker "I Feel Love" einbaut,  auch persönlich. "Zeit ist ein Fluss, den wir nicht zurückdrehen können," heißt es etwa in "Good For The Soul"

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Madonna sitzt unter einem rosa Schleier auf einem Podest, umgeben von lila Licht.
Mit der neuen CD "Confessions II" setzt Madonna wieder Trends. © Warner Music

Spannend: Nach 12 Uptempo-Hits drosselt Madonna mit "My Sins Are My Savior" das Tempo. Fast wie ein Disco-Rausschmeißer. Auch bei "The Test", für das sie ihre Tochter Lourdes Leon als Duett-Partnerin gewinnen konnte. "Sie ist viel talentierter als ich!"

Tochter Lourdes Leon ist bei "The Test" als Duett-Partnerin dabei. © Corbis via Getty Images

Nach den Flop-Alben "Rebel Heart" (2015) und "Madame X" (2019) setzt Madonna mit "Confessions II" jetzt wieder den Trend. Von wegen Pop-Oma. Knapp vor ihrem 68. Geburtstag (16. August) lässt die Queen jetzt wieder die Welt tanzen.

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