Neue Details zu Ronaldos Geheim-Hochzeit enthüllt

Heimlich, still und leise! Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und seine Georgina (32) haben Nägel mit Köpfen gemacht und geheiratet. Spanische Medien packen jetzt pikante Details über die Traumhochzeit, einen knallharten Ehevertrag und die exklusiven Trauzeugen aus!

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Während Fans am Wochenende vergeblich auf das Promi-Paar warteten, hielten sich CR7 und seine Liebste längst im Versteck. Wie die "Bild" unter Berufung auf die spanische TV-Show "El verano se mueve" berichtet, passierte es bereits am Dienstag (11. August) um Punkt 13.30 Uhr im mondänen Küstenort Cascais westlich von Lissabon: Das Jawort im kleinen Kreis!

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Nur vier Trauzeugen beim Mega-Star!

Von großem Pomp keine Spur. Neben den fünf gemeinsamen Kindern waren bei der intimen Zeremonie gerade einmal vier Trauzeugen mit an Bord:

Braut-Schwester Ivana Rodríguez

Ronaldos treuer Jugendfreund Miguel José Paixão dos Santos (aus gemeinsamen Sporting-Lissabon-Zeiten)

Sowie das Mutter-Sohn-Duo José und Monica. Sie sollen Georgina nahestehen und im Schmuckgeschäft tätig sein.

Georgina mit ihrer älteren Schwester Ivana (36, r.) © Instagram/georginagio

Knallharter Ehevertrag für die Milliarde

Klar, dass bei einem Weltstar wie Ronaldo – das "Forbes"-Magazin schätzt sein Vermögen auf unglaubliche eine Milliarde Euro – nichts dem Zufall überlassen wird. Ein offizielles Dokument zur Eheschließung bestätigt: Die beiden haben einen eisernen Ehevertrag unterschrieben, der die Millionen perfekt regelt!

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez mit ihren fünf Kindern: Cristiano Ronaldo Jr. (heute 16 Jahre alt), die Zwillinge Eva Maria und Mateo (heute 9), Alana Martina (heute 8) und Bella Esmeralda (heute 3):

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Das große Geheimnis

Bis heute halten sich die frisch Vermählten bedeckt. Weder gibt es Schnappschüsse vom Brautkleid noch Bilder einer wilden Party. Ronaldo und Georgina machen ihre Traumhochzeit zum strengsten Familiengeheimnis des Jahres!