International
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konzert-Hammer

"Ted Lasso" lässt New York als Rockstar ausflippen

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Männer singen gemeinsam auf einer Bühne, einer spielt Gitarre.
© YouTube
Konzert-Hammer in New York. Beim Auftritt von Mumford and Sons rockte auch Jason Sueidkis mit . Mit dem Soundtrack-Hit von "Ted Lasso"
OE24 auf Google bevorzugen

Nach dreijähriger Pause lässt uns Jason Sudeikis jetzt wieder im TV schmunzeln. Mit der jüngst gestarteten 4. Staffel von "Ted Lasso". Da gibt’s dann auch wieder den coolen Titelsong, das "Ted Lasso Theme" von Mumford and Sons, zu hören. Und genau das stimmte die Kultband am Dienstag (11. August) auch bei ihrem ausverkauften Konzert im New Yorker Madison Square Garden an. Und das mit Sudeikis als Gaststar!

Auch interessant

Jetzt ist es fix: Oasis rocken Österreich!

Kultpolizist Eberhofer startet die große Österreich-Tour

Ted Lasso kehrt endlich auf die Trainerbank zurück

Zwei Männer posieren lächelnd auf dem blauen "Ted Lasso"-Premieren-Teppich.
Langjährige Freunde: Jason Sudeikis und Marcus Mumford © Penske Media via Getty Images

Hier sehen Sie den Auftritt von Ted Lasso:

Sudeikis stürmte, wie unzählige Fan-Videos zeigen, mit schwarzem Hoodie und cooler Kappe auf die Bühne und teilte sich dann mit Sänger Marcus Mumfrod das Mikro. Brüderliche Umarmung nach dem Kurzauftritt inklusive. Das „Ted Lasso Theme, das 2001 auch für einen Emmy nominiert war, stand zuvor erst vier Mal auf der Setlist von Mumford and Sons. Jetzt holte man sich dafür erstmals Ted Lasso persönlich mit auf die Bühne: Jason Sudeikis

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind verheiratet

Vampires: "Wir sind die teuerste Barband der Welt!"

Katie Price überrascht mit XXL-Oberweite

"Ted Lasso" lässt New York als Rockstar ausflippen

Jetzt ist es fix: Oasis rocken Österreich!

Fan-Frust über „House of the Dragon”

"Spider-Man" schnappt sich bei uns schon das "Goldene Ticket"

"The Office"-Star schockt mit Krebs-Diagnose

Das 1. Foto! Hier sagte Christino Ronaldo "Ja"

Rod Stewart: Große Sorge nach Herz-OP und Tour-Aus