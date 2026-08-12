"Ted Lasso" lässt New York als Rockstar ausflippen

Konzert-Hammer in New York. Beim Auftritt von Mumford and Sons rockte auch Jason Sueidkis mit . Mit dem Soundtrack-Hit von "Ted Lasso"

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Nach dreijähriger Pause lässt uns Jason Sudeikis jetzt wieder im TV schmunzeln. Mit der jüngst gestarteten 4. Staffel von "Ted Lasso". Da gibt’s dann auch wieder den coolen Titelsong, das "Ted Lasso Theme" von Mumford and Sons, zu hören. Und genau das stimmte die Kultband am Dienstag (11. August) auch bei ihrem ausverkauften Konzert im New Yorker Madison Square Garden an. Und das mit Sudeikis als Gaststar!

Langjährige Freunde: Jason Sudeikis und Marcus Mumford © Penske Media via Getty Images

Hier sehen Sie den Auftritt von Ted Lasso:

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Sudeikis stürmte, wie unzählige Fan-Videos zeigen, mit schwarzem Hoodie und cooler Kappe auf die Bühne und teilte sich dann mit Sänger Marcus Mumfrod das Mikro. Brüderliche Umarmung nach dem Kurzauftritt inklusive. Das „Ted Lasso Theme, das 2001 auch für einen Emmy nominiert war, stand zuvor erst vier Mal auf der Setlist von Mumford and Sons. Jetzt holte man sich dafür erstmals Ted Lasso persönlich mit auf die Bühne: Jason Sudeikis