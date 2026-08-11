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Kultpolizist Eberhofer startet die große Österreich-Tour

Thomas Zeidler-Künz
von
Drei Personen posieren bei der Premiere von "Steckerlfischfiasko" vor einem gelben Hintergrund.
© babiradpicture - abp
Mit "Steckerlfischfiasko" feiert Kultpolizist Franz Eberhofer jetzt sein großes Kino-Comeback. Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff liefern dazu auch eine Premieren-Tour quer durch Österreich.
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"Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich kann mir schon noch vorstellen, dass ich noch einen mache. Aber ich habe ja keinen Dauervertrag. Ich unterschreibe immer für einen Film“ Sebastian Bezzell kehrt nach dreijähriger Pause in seiner Paraderolle als Dorfpolizisten Franz Eberhofer zurück. Am Donnerstag startet das 10. Kinoabenteuer "Steckerlfischfiasko". Bereits am Mittwoch hebt Bezzel den gemeinsam mit seinem Film-Kollegen Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff im Wiener Cineplexx Millennium City aus der Taufe. Start der Premiere-Tour, die das Hauptdarsteller-Trio in Folge auch nach Salzburg (Samstag)  Regau, Linz und Pasching (Sonntag) führt.

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"Steckerlfischfiasko" liefert ab Donnerstag typisch bayrischen Humor im Kino. © Constantin Film

Das sind die Termine der Premieren-Tour:

Mittwoch, 12. August WIEN
- Cineplexx Millennium City (Premiere), 20:00 Uhr
Samstag, 15. August SALZBURG
- Cineplexx Salzburg, 19:15 Uhr
Sonntag, 16. August REGAU / PASCHING / LINZ
- Star Movie Regau, 12:30 Uhr
- Cineplexx Linz, 16:45 Uhr
- Hollywood Megaplex Pasching, 19:30 Uhr

Der 99-minütige Film verspricht wieder den typischen bayrischen Humor:  Eberhofer (Bezzel) und Privatdetektiv  Birkenberger (Schwarz) müssen den Mord am "Steckerlfischkönig" im neuen Golfclub aufklären, bekommen es dabei aber auch wieder mit persönlichen Dramen zu tun. So steckt Eberhofers Susi (Potthoff) mitten im Wahlkampf, um Bürgermeisterin zu werden.

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