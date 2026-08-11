"Spider-Man" schnappt sich bei uns schon das "Goldene Ticket"

329.000 Besucher und 4,59 Millionen Dollar Kassa in nur 12 Tagen. "Spider-Man" sorgt in Österreich für einen neuen Kino-Hype.

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Weitere 72.700 Besucher und 1,04 Millionen Euro Kassa am Wochenende. Das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" setzt auch in Österreich seinen Erfolgsrun fort und hält nun schon bei satten 4,59 Millionen Euro Kassa und 329.000 Besuchern. Dafür gibt’s nach nur 12 Tagen schon das "Goldene Ticket" für mehr als 300.000 verkaufte Kinokarten. Als insgesamt erst fünfter Film in diesem Jahr. Erst am Freitag hat ja "Die Odyssee", die mittlerweile bei 355.000 Besuchern bzw. 5,32 Millionen Euro Kasse hält, dieses Kunststück geschafft.

Tom Holland und Zendaya brechen alle Rekorde. © Sony Pictures

Der Austro-Hype um "Spider-Man" widerspiegelt den internationalen Trend. Mit über 1,7 Millionen Dollar Kassa haben Tom Holland, Zendaya und Co. ja schon den erfolgreichsten Film des Jahres eingefahren. Dazu gibt’s in den USA mit satten 665 Millionen Dollar Kassa gleich das beste 10-Tages-Ergebnis aller Zeiten. Auch in Deutschland, wo "Spider-Man" dieses Wochenende weitere 740.000 Kino-Fans begeisterte und nun schon bei 2,66 Millionen verkauften Tickets und 33,5 Millionen Euro Umsatz hält, purzeln die Rekorde.