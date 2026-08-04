Datum steht: Dann wird der neue Bond bekannt gegeben

Seit Jahren wird gerätselt, wer der nächste James Bond wird und Daniel Craig folgt. Nun hat Produzentin Amy Pascal erste Details verraten.

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Roger Moore, George Lazenby, Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig waren die bisherigen Bond-Darsteller. Doch seit "Keine Zeit zu sterben" warten Fans auf der ganzen Welt auf die Fortsetzung der beliebten Geheim-Agenten-Reihe.

In dieser Zeit ist viel passiert. Amazon MGM Studios haben die vollständigen Franchise-Rechte von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson erworben. Für den nächsten Blockbuster stehen bereits Amy Pascal (Spider Man, Venom uvm.) gemeinsam mit David Heyman (Harry Potter) als Produzenten fest. Regie soll Denis Villeneuve (Dune) führen, Steven Knight (Peaky Blinders) schreibt das Drehbuch und Nina Gold ist für das Casting verantwortlich.

Doch wenn es um das Thema der Besetzungen geht, gibt es bisher immer nur Gerüchte. Vom ersten weiblichen Bond über den ersten schwarzen Bond mit Idris Elba oder Aaron Taylor-Johnson, der beinahe schon als fix galt, überschlugen sich in den vergangenen Monaten die Namen, mittlerweile sehen Buchmacher Callum Turner als den heißesten Kandidaten.

Sorgfältige Auswahl

Doch nun verriet Pascal erste Details, die bei vielen Anhängern für Erleichterung sorgen. Ihr zufolge gehe das Team bei der Auswahl des nächsten 007 "sehr methodisch" vor, denn der 68-jährigen, zweifachen Oscar-Nominierten ist besonders wichtig, dass sich der neue Geheimagent stark von seinem Vorgänger unterscheidet.

Pascal: "Daniel Craig hinterlässt große Fußstapfen. Es muss etwas wirklich anderes sein, das mitreißend, aufregend und anders ist." In den vergangenen Wochen soll es mehrere Castings gegeben haben, wo auch unbekanntere Namen eingeladen wurden, um sicherzustellen, dass man nicht die absolute Traum-Besetzung übergehe.

Doch die größte Überraschung war wohl, dass erstmals ein Zeitpunkt genannt wurde, wann die Entscheidung offiziell verkündet wird. "Ich würde sagen, das Ende des Jahres ist eine gute Wette", erklärte Pascal weiter. Die Entscheidung dürfte also schon bald getroffen werden.