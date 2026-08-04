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Splatter-Movie

"Ice Cream Man" sorgt für blanken Kino-Horror

Thomas Zeidler-Künz
von
Ein Eisverkäufer in weißer Uniform und roter Fliege reicht Eis aus einem Lieferwagen.
© Constantin Film
Im Erfolgs-Sog von Horror-Filmen wie "Obsession" oder "Backrooms" legt jetzt der "Ice Cream Man" los. Am Donnerstag startet der Splatter-Film des Sommers.
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Abgesehen von den ganz großen Blockbustern wie "Spider-Man", "Die Odyssee" oder "Toy Story" sorgten zuletzt vor allem die Horror-Filme für Kassa und Aufregung. Sei es der Billig-Streifen "Obsession", der mit nicht einmal einer Million Dollar Budget bereits 474 Millionen Dollar eingespielt hat oder der beklemmende  Sci-Fi-Horror "Backrooms" (395 Millionen).  Jetzt, passend zu den heißen Temperaturen, kommt der "Ice Cream Man" und der hat es wahrlich in sich.

Horrorfilme boomen - jetzt kommt der "Ice Cream Man"

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Das Eis macht die Kinder zu Bestien! © Constantin Film

Horror Wunderkind Eli Roth, der schon mit "Hostel" oder "Cabin" Fever für Gruseln sorgte, bringt ab Donnerstag einen geheimnisvollen Eisverkäufer  (Orphan-Black-Star Ari Millen) mit seinem blau weißen Eiswagen in die Kleinstadt Bayleen Bay und damit das frostige Grauen. Denn jedes Kind, das angelockt von Weihnachtsmusik sein Eis verspeist, verwandelt sich in eine mordlustige Bestie und greift die Mitmenschen an -  auch mit Baseballschläger, Elektroschleifer, Feuerlöscher oder Bügelsäge.

Kinder stehen vor einem Eiswagen, aus dem ein Eisverkäufer in Uniform blickt.
Der "Ice Cream Man" lockt die Kinder an © Constantin Film

Aus dem unbeschwerten Sommer wird ein Albtraum, der Bayleen Bay an den Rand des Zusammenbruchs bringt und die Bewohner mit einer kaum begreiflichen Gefahr konfrontiert.  Auch den mürrischen Priester (Benjamin Byron Davis), der das dunkle Geheimnis des "Ice Cream Man" kennt.

Sechs Kinder mit Eiscreme und beschmierten Gesichtern stehen in einem Park nebeneinander.
Eistüte des Grauens im neuen Horror-Film. © Constantin Film

86 Minuten Trash und Splatter in Reinkultur. Ein Film, der uns trotz tropischen Temperaturen das Blut in den Adern gefrieren lässt

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