Twin City Liner bleibt trotz Pegeltief auf Kurs

Die Donau führt derzeit außergewöhnlich wenig Wasser. Während andere Schiffe ihre Fahrten auf mehreren Abschnitten einschränken müssen, pendelt der Twin City Liner weiterhin regulär zwischen Wien und Bratislava.

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Fehlender Niederschlag und hohe Temperaturen sorgen derzeit für historisch niedrige Pegelstände an der Donau. An mehreren Messstellen liegen die Wasserstände laut der Wasserstraßenbetreibergesellschaft via donau deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Besonders in der Wachau zwischen Melk und Krems sowie östlich von Wien bis Bratislava ist der Schiffsverkehr aktuell stark eingeschränkt.

Dem Twin City Liner macht das Niedrigwasser bislang jedoch keine Probleme. Der Schnellkatamaran hat selbst bei voller Auslastung mit bis zu 250 Fahrgästen nur einen geringen Tiefgang und kann daher auch bei niedrigen Wasserständen fahren. "Das ist ein großer Vorteil für unsere Fahrgäste und ein Zeichen für die Leistungsfähigkeit dieses wichtigen Angebots der Wien Holding", so Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding.

Noch nie wegen Niedrigwassers ausgefallen

"Wir sind aktuell nicht in Sorge, dass wir aufgrund des Niedrigwassers nicht fahren können. In unserer 20-jährigen Betriebsgeschichte gab es noch keinen einzigen Tag, an dem der Twin City Liner wegen Niedrigwassers nicht gefahren wäre", sagen Severin Leopold und Gerd Krämer, Geschäftsführer der Central Danube GmbH.

Dreimal täglich nach Bratislava

In der Hauptsaison fährt der Twin City Liner dreimal täglich zwischen Wien und Bratislava. Die Verbindung steht damit weiterhin für Ausflüge, Städtereisen und den touristischen Verkehr zur Verfügung.