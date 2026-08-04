Elefanten-Baby trotzt der Hitze in Schönbrunn

In der aktuellen Hitzewelle genießen auch die Afrikanischen Elefanten im Tiergarten Schönbrunn jede Möglichkeit zur Abkühlung. Duschen, Baden und anschließende Schlamm- und Sandbäder gehören an heißen Sommertagen zu ihren liebsten Beschäftigungen.

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Die Afrikanischen Elefanten im Wiener Zoo Schönbrunn kühlen sich während der Hitzewelle beim Duschen und Baden ab. Auch der kleine Elefantenbulle wage sich bereits immer weiter ins Wasser. Schlamm- und Sandbäder gehören außerdem zu den Lieblingsbeschäftigungen der Dickhäuter an heißen Tagen. Schlamm und Sand schützen die Haut vor Sonne und Insekten, hieß es am Dienstag in einer Aussendung des Tiergartens.

Elefantenbulle wird ein Jahr alt

Der kleine Elefantenbulle wage sich bereits immer weiter ins Wasser. © APA/DANIEL ZUPANC

"Unsere Elefanten nutzen Wasser, Schlamm und Sand genau wie ihre Artgenossen in der Wildbahn zur Hautpflege", wurde Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck zitiert. Das Jungtier imitiere dieses natürliche Verhalten von den erwachsenen Tieren. Auch die Körperpflege seines Vaters versuche der Nachwuchs nachzuahmen. "Wenn dieser mit dem Rüssel Sand auf seinen Rücken wirft, probiert er das sofort selbst aus. Noch klappt das nicht perfekt, aber er wird jeden Tag geschickter", erzählte Tierpflegerin Jenny Bukowski. Das Elefantenjunge wird am 20. August ein Jahr alt und wiegt rund 400 Kilogramm.