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jährliche Revision

Mutige Kletter-Profis entern Kraftwerk Simmering

Zwei Arbeiter seilen sich an einem großen Industrieschornstein mit roten Streifen ab.
© Wien Energie / Johannes Zinner
Am Kraftwerk Simmering ist derzeit Schwindelfreiheit gefragt. Industriekletterer überprüfen und sanieren den weithin sichtbaren Schornstein von Kraftwerksblock 3. Die Arbeiten finden in luftiger Höhe statt und dauern rund eine Woche.
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Der etwa 34 Jahre alte Kamin ist insgesamt 200 Meter hoch. Fachkräfte der Industrial Alpinists Vienna seilen sich an seiner Außenseite ab und untersuchen die Betonfläche auf Schäden. In rund 20 Metern Höhe werden derzeit notwendige Verbesserungen und Sanierungen durchgeführt. Die Wartung ist Teil der jährlichen Revisionen von Wien Energie. In den Sommermonaten werden Anlagen kontrolliert, ausgebessert und für den weiteren Betrieb vorbereitet.

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Block 3 stabilisiert Stromnetz

Der Kraftwerksblock ist seit 1992 in Betrieb. Er erreicht eine elektrische Leistung von bis zu 420 Megawatt und eine thermische Leistung von 450 Megawatt. Darüber hinaus trägt die Anlage zur Stabilisierung des österreichischen Hochspannungsnetzes bei.

Eine besondere Rolle könnte das Kraftwerk bei einem großflächigen Stromausfall spielen. Block 3 ist schwarzstartfähig und kann daher ohne Stromversorgung von außen wieder hochgefahren werden. Damit könnten Netzbetreiber und Einsatzkräfte beim Wiederaufbau der Stromversorgung unterstützt werden.

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