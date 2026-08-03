190 km/h auf Reichsbrücke: Wiener Polizei stoppt Raser

Mit einem Mietwagen und ohne Führerschein raste der Deutsche (25) zum Teil durch das Stadtgebiet.

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Einen gefährlichen Raser hat die Wiener Polizei in den späten Abendstunden aus dem Verkehr gezogen. Der 25-jährige Deutscher war mit einem Mietwagen auf der A22 und durch das Stadtgebiet viel zu schnell unterwegs– obwohl er gar keinen gültigen Führerschein besaß. Die Beamten der Landesverkehrsabteilung nahmen die Verfolgung auf und stoppten den Lenker schließlich auf der Lassallestraße.

Deutlich über dem Tempolimit

Der Extremraser war zunächst auf der A22 in Richtung Kaisermühlen unterwegs und wechselte anschließend auf die Rampe zur Reichsbrücke. Dort überschritt er das Tempolimit von 50 km/h deutlich und wurde mit 92 km/h gemessen.

Auf der Reichsbrücke erreichte der Pkw eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 154 km/h. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag laut geeichter Videomessung bei 190 km/h. Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass der Wagen als Mietfahrzeug auf einen Bekannten zugelassen war und dem 25-Jährigen unbefugt überlassen worden war.

Mehrere Anzeigen gegen den Lenker

Da das Fahrzeug nicht vom Raser selbst angemietet worden war, wurde es nicht vorläufig beschlagnahmt. Die Polizei untersagte dem 25-Jährigen die Weiterfahrt und nahm ihm den Fahrzeugschlüssel ab. Gegen den Mann wurden mehrere Anzeigen erstattet – unter anderem wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen und des Lenkens ohne gültige Fahrerlaubnis.