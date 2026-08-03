Große Suchaktion: Vermisster Wanderer entdeckt

Als der 47-Jährige nicht nach Hause zurückkam, schlug die Schwester des Mannes Alarm.

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Ein 47-jähriger Wiener hat am Samstagabend im Bezirk Mödling einen Großeinsatz ausgelöst. Nachdem der Mann von einer Wanderung im Wienerwald bei Breitenfurt nicht nach Hause zurückgekehrt war und telefonisch nicht erreicht werden konnte, verständigte seine Schwester gegen 22:10 Uhr die Polizei. Weil eine Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte, starteten die Einsatzkräfte umgehend eine umfangreiche Suchaktion.

Polizei und Suchhunde rückten aus

An der Suche beteiligten sich Beamte der Polizeiinspektionen Breitenfurt und Perchtoldsdorf, Drohnenoperatoren der Landespolizeidirektion Niederösterreich sowie die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes Niederösterreich. Bereits gegen 23:25 Uhr entdeckte eine Polizeidrohne den Vermissten im Bereich des Sportplatzes in Breitenfurt. Der 47-Jährige konnte rasch von den Einsatzkräften erreicht werden.

Mann ins Krankenhaus gebracht

Die Helfer trafen den Wanderer mit gesundheitlichen Problemen an. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 47-Jährige vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Mödling eingeliefert. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte der Vermisste innerhalb kurzer Zeit gefunden und medizinisch versorgt werden.