Rapid-Match: Fan-Ärger über Anstoßzeit

In Wien-Hütteldorf ging die erste Bundesliga-Runde zu Ende, das erste Mal in der neuen Anstoßzeit am Sonntag um 19 Uhr. Sehr zum Ärger der Fans, die mit einem Spruchband protestierten.

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Nur im Sommer wird in der Bundesliga 2026/27 auch am Sonntag um 19 Uhr ein Spiel angepfiffen. Für die Heim-Fans aufgrund von kühleren Temperaturen vielleicht noch angenehm, ist es für die Auswärtsfans eine Katastrophe.

Siehe Rapids Gegner Altach, die in Vorarlberg zuhause sind und nach Abpfiff gegen 20:45 Uhr die Heimreise antreten müssen. Je nach Verkehrsmittel der Wahl eine Reise von sechs bis 7,5 Stunden – die Fans könnten somit direkt ins Büro weiterfahren.

Ein Mittelfinger an die Fans, ein Mittelfinger zurück

Dementsprechend leer war der Block der Fans aus dem Ländle auch, mitgebracht haben die rund 30 Personen aber eine Botschaft an die Bundesliga.

Mehrere Altach-Fans stehen in einem leeren Stadionblock mit großen Protestbannern. © GEPA pictures

"Wenn es um TV-Millionen geht, wird sich immer eine Ausrede zurechtgedreht. Lieber im Stadion schwitzen, als bis Montag Früh im Bus sitzen. Bundesliga: Die Hitze steigt euch wohl zu Kopf!", so die Botschaft.

Abgerundet mit "Sonntag 19:00 Uhr:" und einem Mittelfinger am Schluss.

Auch wenn die Reise Wien-Vorarlberg natürlich das Extrem darstellt, wird es nicht die letzte Unmutsbekundung sein, davon ist auszugehen.

An den kommenden Sonntagen stehen die Reisen Wien-Linz (LASK zu Gast bei der Austria), Wien-Graz (GAK zu Gast bei Rapid) oder Salzburg-Wien (Austria und danach Rapid zu Gast bei RB Salzburg) beim 19-Uhr-Ankick am Programm.