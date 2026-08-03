Transfer-Knall um ÖFB-Star Marcel Sabitzer (32)

Marcel Sabitzer steht Berichten zufolge vor seinem Abschied von Borussia Dortmund.

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Der ÖFB-Teamspieler geht in sein letztes Vertragsjahr beim BVB und zählt laut italienischen Medien zu den Kandidaten auf der Wunschliste des FC Bologna.

Heißes Gerücht

Wie die italienische "Gazzetta dello Sport" berichtet, beschäftigt sich der Serie-A-Klub mit einer Verpflichtung des 32-Jährigen. Ein Transfer gilt zwar als schwierig, wird aber nicht ausgeschlossen.

© Getty Images

Für Dortmund wäre dies wohl die letzte Gelegenheit, mit Sabitzer noch eine Ablöse zu erzielen. Der Steirer war 2023 für rund 19 Millionen Euro vom FC Bayern verpflichtet worden, eine Vertragsverlängerung spielte zuletzt jedoch kaum eine Rolle.

Wechsel nach Italien?

In Bologna würde Sabitzer auf einen ambitionierten Klub treffen. Nach dem Gewinn der Coppa Italia und dem Einzug ins Europa-League-Viertelfinale will der Verein unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco wieder um die internationalen Plätze mitspielen. Sportdirektor Giovanni Sartori kündigte bereits an, den Kader gezielt verstärken zu wollen.

Auch die Verbindung zu Österreich spricht für Bologna: Mit Marko Arnautovic und Stefan Posch sammelte der Klub in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit ÖFB-Teamspielern.