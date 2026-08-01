In Klinik
Große Sorge um DFB-Wunderkind Kennet Eichhorn
Beim 17-jährigen Neuzugang aus Berlin wurde nach eingehenden fachärztlichen Untersuchungen eine behandlungsbedürftige Stoffwechselstörung festgestellt. Das gab der Bundesligist am Samstag offiziell bekannt.
Nach Vereinsangaben war der Diagnose eine starke körperliche Belastung vorausgegangen. Zudem hatte Eichhorn infolge einer Magen-Darm-Erkrankung deutlich an Gewicht verloren. Der Mittelfeldspieler wird nun stationär in einer Klinik behandelt. Anschließend soll er mit einem individuell abgestimmten Reha- und Trainingsprogramm behutsam an den Leistungssport herangeführt werden.
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Gesundheit im Vordergrund
Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes stellte klar, dass die Gesundheit des Nachwuchsspielers oberste Priorität habe. "Kennet steht vor einer hoffentlich sehr langen Karriere auf höchstem Niveau. Wir werden ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen. Wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die richtigen Maßnahmen für seine Genesung eingeleitet haben und Kennet ohne Druck die notwendige Zeit und Ruhe für seine Behandlung erhält", sagte Rolfes.
Eichhorn gilt als eines der vielversprechendsten Mittelfeldtalente seines Jahrgangs in Europa und war für Bayer Leverkusen langfristig als wichtiger Baustein eingeplant. Der Fokus liegt nun jedoch zunächst vollständig auf seiner Genesung, bevor an eine Rückkehr auf den Platz zu denken ist.
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