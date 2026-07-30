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Eberl bestätigt: Transfer-Schock für den FC Bayern

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Ein Mann im weißen Polohemd telefoniert draußen und lächelt leicht in die Kamera.
© Getty Images
Der Sportvorstand des FC Bayern München, Max Eberl, hat die schlimmsten Transfer-Befürchtungen der Fans bestätigt.
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Mit Ismail Saibari und Nathaniel Brown hat sich der FC Bayern jeweils um 50 Millionen Euro schon während der WM verstärkt. Seitdem herrscht Stillstand an der Säbener Straße. Allerdings tauchen immer wieder Gerüchte auf, dass Michael Olise oder Torjäger Harry Kane von internationalen Top-Klubs stark umworben sind.

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Schon lange bevor das Transferfenster am 1. Juli offiziell öffnete, kommunizierte man klar, dass weitere Neuzugänge erst kommen würden, wenn man durch Spielerverkäufe zusätzliches Geld lukriert.

Während man in der Bundesliga unangefochten an der Spitze steht, wartet man seit 2020 auf den Gewinn der Champions League. Viele Fans zweifeln daran, dass man mit den getätigten Neuverpflichtungen international zurück an die Spitze kommen könnte.

Klartext von Eberl

Noch dazu bangt man trotz klarer Aussagen weiterhin um den Verbleib von Olise. Doch nun stellte Sportvorstand Max Eberl klar, dass es keine weiteren Neuzugänge in diesem Sommer geben wird.

BERLIN, GERMANY - MAY 23: Michael Olise of Bayern Muenchen , Alphonso Davies of Bayern Muenchen and Jamal Musiala of Bayern Muenchen lifts trophy after the team's victory the DFB Cup Final 2026 match between FC Bayern München and VfB Stuttgart at Olympiastadion on May 23, 2026 in Berlin, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)
© Getty Images

Gegenüber Transfer-Guru Fabrizio Romano meinte der Bayern-Boss: "Wir haben die Transfers von Nene Brown und Ismail Saibari schnell abgeschlossen. Ich dachte, es sei klar war, dass wir nicht mehr tätig werden, wenn wir keinen Spieler mehr verkaufen."

Eberl scheint vollkommen überzeugt zu sein, dass die Bayern mit dem derzeitigen Kader in die kommende Spielzeit gehen werden. "Ich musste lachen, als ich gehört habe mit welchen Namen wir in Verbindung gebracht werden. Diese Gerüchte sind zu 0 % wahr."

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