Bayern-Knall um Harry Kane (33)

Der Superstar wurde zuletzt mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht.

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Nach dem bitteren Halbfinal-Aus bei der Weltmeisterschaft ist Harry Kane derzeit noch auf Urlaub. Während der Engländer zuletzt mit dem FC Barcelona, dem saudischen Spitzenklub Al-Hilal und sogar mit Ex-Klub Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht wurde, stehen die Zeichen aber klar auf Verlängerung beim FC Bayern.

Kein Interesse an Wechsel

Wie die BILD berichtet, sollen die konkreten Gespräche über eine Vertragsverlängerung nach der Asienreise des FC Bayern starten. Schon seit Monaten betonen die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl öffentlich, dass sie den bis 2027 laufenden Vertrag des Engländers vorzeitig verlängern möchten.

Als wahrscheinlich gilt eine Verlängerung bis mindestens 2029. Medienberichten zufolge würde Kane selbst sogar einen Vertrag bis 2030 bevorzugen.

© Getty Images

Kane will zur WM 2030

Nach dem erneuten Scheitern mit England will Kane unbedingt noch die Heim-Europameisterschaft 2028 und möglichst auch die Weltmeisterschaft 2030 erleben. Ein Rücktritt aus der Nationalmannschaft ist für ihn derzeit kein Thema. Stattdessen betont der Angreifer, dass er England so lange vertreten möchte, wie er körperlich und sportlich auf Topniveau spielen kann.

Auch finanziell dürfte eine Einigung kein großes Hindernis werden. Kane zählt bereits jetzt zu den Spitzenverdienern des FC Bayern und gilt intern als zentrale Figur für die kommenden Jahre. Während über die genaue Laufzeit noch verhandelt werden dürfte, scheint die grundsätzliche Richtung klar: Bayern möchte seinen Torjäger langfristig binden – und Kane sieht seine sportliche Zukunft ebenfalls an der Isar.

Möglich ist allerdings, dass die Bayern einen weiteren Top-Stürmer verpflichten und sich die Rolle von Kane dadurch ändert. Der Engländer könnte sich dann auch immer wieder zurückfallen lassen.