Eingelöst: Cucurella präsentiert Trainer-Tattoo

Marc Cucurella macht keine halben Sachen. Was vor der Weltmeisterschaft noch wie ein lockerer Spruch klang, wird jetzt tatsächlich Realität: Der spanische Nationalspieler löst sein spektakuläres Tattoo-Versprechen ein – und verewigt Erfolgstrainer Luis de la Fuente auf seiner Haut.

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Nach dem historischen WM-Triumph der "Furia Roja", die sich im Finale gegen Argentinien die Krone des Weltfußballs aufsetzte, sorgt der Linksverteidiger nun abseits des Rasens für Schlagzeilen. Schon vor dem Turnier hatte Cucurella angekündigt, sich das Gesicht seines Trainers tätowieren zu lassen, sollte Spanien tatsächlich Weltmeister werden. Ein Versprechen, das viele damals belächelten – jetzt beweist der 28-Jährige, dass seine Worte Gewicht haben.

Auf seinen Social-Media-Kanälen präsentierte Cucurella das fertige Kunstwerk. Das detailreiche Tattoo zeigt de la Fuente mit dem WM-Pokal und prangt oberhalb des Ellbogens des Linksverteidigers. Damit setzt der Weltmeister seinem Erfolgstrainer ein ganz persönliches Denkmal.

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Mit dieser ungewöhnlichen Geste setzt Cucurella seinem Trainer ein ganz persönliches Denkmal. De la Fuente führte Spanien mit attraktivem Offensivfußball und beeindruckender Konstanz zum größten Erfolg im Weltfußball – und genießt bei seinen Spielern offenbar Kultstatus.

Wechsel zu Real Madrid

Auch sportlich erlebt Cucurella derzeit außergewöhnliche Wochen. Nach dem WM-Gewinn steht für den Außenverteidiger bereits das nächste Kapitel seiner Karriere an. Sein Wechsel zu Real Madrid sorgt für große Erwartungen, und mit dem Weltmeistertitel im Gepäck dürfte das Selbstvertrauen kaum größer sein.