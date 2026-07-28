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Messi-Bonus?

Regelhüter geben Mega-Fehler bei der WM zu

Schweizer Spieler protestiert nach einer roten Karte im WM-Spiel gegen Argentinien beim Schiedsrichter.
© EPA
Im Viertelfinale der WM kam es zum folgenschweren Fehler.
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Der Platzverweis gegen den Schweizer Breel Embolo im WM-Viertelfinale der Eidgenossen gegen Argentinien hätte nach Ansicht der obersten Fußball-Regelhüter nicht erfolgen dürfen. Das berichtete das Sportportal "The Athletic" unter Berufung auf ein neues Rundschreiben des International Football Association Board (IFAB). Embolo war bei der Niederlage der Schweizer nach Verlängerung nach einem VAR-Eingriff in der 72. Minute beim Stand von 1:1 vom Platz gestellt worden.

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Highlights: Argentinien vs. Schweiz

© ORF

Der Schiedsrichter hatte zunächst auf Foul am Stürmer entschieden und Argentiniens Leandro Paredes verwarnt. Nach der Überprüfung wurde dies rückgängig gemacht, Paredes' Gelbe Karte annulliert und Embolo wegen einer Schwalbe mit der zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen. Laut IFAB war dieses Vorgehen nicht mit den geltenden Regeln vereinbar.

Schweizer Fußballspieler diskutieren mit dem Schiedsrichter beim WM-Viertelfinale gegen Argentinien.
© EPA

Doch anschließend griff der Video-Assistent Guillermo Pacheco ein. Der VAR schickte den portugiesischen Referee zum Bildschirm – ein Schritt, der laut den Fußball-Regelhütern nicht erlaubt gewesen wäre. Nach Ansicht der Bilder änderte Pinheiro seine Entscheidung und wertete die Aktion als Schwalbe des Schweizer Stürmers. Da Embolo bereits eine Gelbe Karte gesehen hatte, bedeutete die Entscheidung den Platzverweis.

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Regelwidrig

Die sogenannte "Mistaken Identity"-Bestimmung diene ausschließlich dazu, einen irrtümlich verwarnten oder des Feldes verwiesenen Spieler zu identifizieren. Sie dürfe nicht verwendet werden, um eine Entscheidung nachträglich von einem Foulspiel in eine Schwalbe umzudeuten.

Neuer Test in England

Außerdem erteilte die IFAB einem Test ihre Zustimmung, die Zeitschinden mithilfe einer vorgetäuschten Tormann-Verletzung verhindern soll. Bereits ab der bevorstehenden Saison gilt: Betritt medizinisches Personal zur Behandlung eines Goalies den Platz, hat der Trainer zehn Sekunden Zeit, einen Spieler zu benennen, der das Feld nach Wiederanpfiff für eine Minute verlassen muss. Die Regel, die in allen Frauen- und Männer-Profiligen angewendet wird, gilt nicht, wenn der Tormann gefoult wird, blutet oder wegen einer Verletzung ausgewechselt werden muss.

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