Transfer-Knall um Luis Díaz (29)

Wilde Spekulationen um Bayern-Star Luis Díaz.

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Obwohl der FC Bayern den Kolumbianer als unverkäuflich eingestuft hat, hält Al-Hilal weiter an einer Verpflichtung fest. Neue Berichte bringen nun auch den Berater des Flügelspielers ins Spiel.

Nach Informationen der französischen Zeitung L'Équipe zählt Díaz zu den absoluten Wunschkandidaten des saudischen Spitzenklubs. Demnach soll Al-Hilal ein erstes Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro vorbereiten. Die Bayern sehen allerdings keinen Grund, über einen Verkauf zu verhandeln. Der 29-Jährige steht noch bis 2029 in München unter Vertrag und gilt als wichtiger Baustein in den Planungen von Trainer Vincent Kompany.

© Getty Images

Mega-Gehalt

Für zusätzliche Spekulationen sorgen nun Meldungen aus Saudi-Arabien. Transfer-Insider Abu Latifa behauptet, Díaz habe Al-Hilal bereits eine mündliche Zusage gegeben. Zudem soll sein Berater versuchen, die Bayern-Verantwortlichen von einem Wechsel zu überzeugen. Eine Bestätigung für diese Informationen gibt es bislang jedoch nicht.

Finanziell könnte Al-Hilal dem Offensivspieler ein kaum zu übertreffendes Angebot machen. Berichten zufolge winkt Díaz ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro netto. Zum Vergleich: Beim FC Bayern soll er derzeit rund 14 Millionen Euro brutto pro Saison verdienen.