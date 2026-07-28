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Transfer-Knall um Luis Díaz (29)

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Ein Fußballspieler im roten Bayern-Trikot jubelt und zeigt mit dem Finger nach oben.
© Corbis via Getty Images
Wilde Spekulationen um Bayern-Star Luis Díaz.
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Obwohl der FC Bayern den Kolumbianer als unverkäuflich eingestuft hat, hält Al-Hilal weiter an einer Verpflichtung fest. Neue Berichte bringen nun auch den Berater des Flügelspielers ins Spiel.

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Nach Informationen der französischen Zeitung L'Équipe zählt Díaz zu den absoluten Wunschkandidaten des saudischen Spitzenklubs. Demnach soll Al-Hilal ein erstes Angebot in Höhe von rund 70 Millionen Euro vorbereiten. Die Bayern sehen allerdings keinen Grund, über einen Verkauf zu verhandeln. Der 29-Jährige steht noch bis 2029 in München unter Vertrag und gilt als wichtiger Baustein in den Planungen von Trainer Vincent Kompany.

Ein Fußballspieler im Bayern-Trikot jubelt mit einer Handgeste auf dem Spielfeld.
© Getty Images

Mega-Gehalt

Für zusätzliche Spekulationen sorgen nun Meldungen aus Saudi-Arabien. Transfer-Insider Abu Latifa behauptet, Díaz habe Al-Hilal bereits eine mündliche Zusage gegeben. Zudem soll sein Berater versuchen, die Bayern-Verantwortlichen von einem Wechsel zu überzeugen. Eine Bestätigung für diese Informationen gibt es bislang jedoch nicht.

Finanziell könnte Al-Hilal dem Offensivspieler ein kaum zu übertreffendes Angebot machen. Berichten zufolge winkt Díaz ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro netto. Zum Vergleich: Beim FC Bayern soll er derzeit rund 14 Millionen Euro brutto pro Saison verdienen.

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