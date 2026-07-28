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737 MAX

Lockere Sitze: Neuer Alarm um Boeing-Flieger

Eine Boeing 737-8 MAX landet bei bewölktem Himmel auf dem Boeing Field in Seattle.
© Getty Images
Die US-Luftfahrtbehörde FAA warnt vor möglicherweise falsch montierten Sitzen in Hunderten Boeing 737-MAX-Jets und fordert deren Inspektion.
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Bei einer Notlandung oder starken Turbulenzen könnten sich die Sitze aus der Verankerung lösen, Passagiere verletzen und Fluchtwege blockieren, teilte die Behörde am Montag mit. Die vorgeschlagene Direktive betrifft 453 in den USA registrierte Flugzeuge. Die Anordnung ist ein weiterer Rückschlag für Boeing.

Kabine eines Passagierflugzeugs mit Sitzlehnen und Sicherheitsanweisungen für Boeing 737-MAX 8.
© Getty Images

Der Flugzeugbauer steht seit einer Reihe von Produktionspannen unter verschärfter Beobachtung, insbesondere seit Anfang 2024 ein Rumpfteil einer 737-MAX im Flug herausbrach. Ein Boeing-Sprecher erklärte, der Konzern habe die Fluggesellschaften bereits im Dezember 2025 über das Problem informiert und unterstütze die Anordnung der FAA.

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