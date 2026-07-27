Galatasaray reagiert auf Musiala-Meldung

Seit fast einer Woche ist das Gerücht im Umlauf, dass Bayern-Star Jamal Musiala (23) an Galatasaray zur Leihe angeboten wurde. Nun meldet sich der türkische Traditionsklub mit einem offiziellen Statement zu den Berichten.

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Vor etwa einer Woche hatte die türkische Tageszeitung "Hürriyet" berichtet, dass Bayern München ihren Superstar Jamal Musiala an Galatasaray angeboten haben soll. Unzählige Medien schrieben über das Gerücht, welches sich später als eine Ente herausstellte. Nun meldete sich der türkische Traditionsklub mit einem offiziellen Statement zu der Berichterstattung.

Gala ließ über mehrere türkische Medien verlautbaren: "Die Meldung, dass unser Verein eine Einigung mit Jamal Musiala und dem FC Bayern München erzielt habe, entspricht nicht der Wahrheit. Dies zur Kenntnis der Öffentlichkeit." Teilweise wurde sogar über fortgeschrittene Gespräche zwischen Musiala und dem türkischen Klub berichtet.

Dieser Schritt des türkischen Meisters ist sehr ungewöhnlich. Derartige Meldungen gehören zur Transferberichterstattung zum Standard.

Schwierigkeiten nach Horror-Verletzung

Musiala hat noch bis 2030 einen Vertrag beim FC Bayern München. Eine Trennung ist in diesem Sommer von beiden Seiten nicht geplant. Jedoch ist der Offensivspieler nach seinem Wadenbeinbruch im Sommer 2025 weiterhin noch nicht in Topform. Er verpasste die komplette Hinrunde und konnte nur vereinzelt sein Talent zeigen.

Nach dem frühen WM-Aus gegen Paraguay unterzog sich Musiala einer Operation. Ihm wurde aus dem linken Fuß eine Metallplatte entfernt. Er soll erst auf der Asien-Tour durch Südkorea und Hongkong (1. bis 8. August) zum Team zurückkehren. Die Saison startet für den FC Bayern München mit dem Supercup gegen Erzrivalen Borussia Dortmund am 22. August.