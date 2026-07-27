Für 170 Millionen: Liverpool will Bayern-Flirt

Der FC Liverpool arbeitet hartnäckig an einer Verpflichtung eines WM-Stars und plant offenbar ein Angebot jenseits der 100-Millionen-Marke.

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Der FC Liverpool hat im Sommer 2025 tief in die Tasche gegriffen und über 480 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Im aktuellen Wechselfenster hielten sich die Reds bisher mit 103 Millionen Euro zurück, doch das könnte sich bald ändern. Mehrere Medien berichten, dass der englische Topklub an einer Verpflichtung von Bradley Barcola von Paris Saint-Germain arbeitet. Transferexperte Nicolò Schira berichtete am Montagmorgen, dass es zwischen dem Spieler und Liverpool bereits eine Einigung über einen Vertrag bis 2032 geben soll.

PSG fordert Ablöse

Der französische Offensivspieler soll sich gegen eine Verlängerung seines noch bis Juni 2028 laufenden Vertrags beim Champions-League-Sieger entschieden haben. Da sein Arbeitspapier länger läuft, zieht Paris Saint-Germain einen Verkauf in Betracht. Das große Problem bei den Verhandlungen ist die geforderte Ablösesumme. Paris hält eine Zahlung von 140 Millionen Pfund, umgerechnet rund 164 Millionen Euro, für angemessen. Begründet wird diese Forderung mit dem Alter des Spielers, seinem Potenzial und dem Marktwert von 90 Millionen Euro.

Liverpool plant Angebot

Die Reds versuchen nun, einen Kompromiss zu finden. Noch im letzten Sommer soll der Preis bei etwa 87 Millionen Euro gelegen haben. Angeblich plant Liverpool jetzt ein Angebot, das knapp über der 100-Millionen-Marke liegt. Laut der "L’Équipe" wäre Barcola in Zukunft ohnehin kein fixer Bestandteil mehr in der Startelf von Trainer Luis Enrique gewesen, weshalb er sich gegen eine Vertragsverlängerung trotz Gehaltserhöhung entschied.

Blick nach München

In der Vergangenheit war der Franzose auch beim FC Bayern ein Thema. Christian Falk und Heiko Niedderer besprachen dies im Podcast "Bayern-Insider". Falk erklärte: "Ein paar Wenns und Abers: Wenn Olise nicht verlängert, und Barcola nächsten Sommer noch auf dem Markt ist, dann hat er nur noch ein Jahr Vertrag, dann geht die Ablöse natürlich dementsprechend runter. Bayern würde viel Geld für Olise kassieren können, und dann wäre dieser Wechsel machbar. Das beobachtet der FC Bayern." Nun zieht es den Angreifer aber offenbar bereits diesen Sommer auf die Insel.