Mega-Gehalt
Saudi-Knaller um Bayern-Star
Derzeit genießt Luis Diaz nach einer langen Saison und der WM 2026 seinen hochverdienten Urlaub. Er steigt demnächst in die Vorbereitung des FC Bayern. Jedoch brodelt schon die Gerüchteküche. Offenbar soll es ein großes Interesse aus Saudi-Arabien geben.
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Wie Gianluigi Longari, Journalist bei TV Dello Sport, berichtet, soll Al-Hilal, nach dem Crysencio Summerville von West Ham zu verpflichten, ihren nächsten großen Transfer vorbereiten. Dabei hat man Interesse an Luis Diaz.
Mega-Ablöse und -Gehalt für Diaz
Den Bericht bestätigt eine weitere Quelle. Al-Hilal soll laut Sacha Travolieri rund 25 Millionen Euro netto Diaz anbieten. Das Angebot ist Großangriff auf den Bayern-Star. Weiter meldet der Transferjournalist, dass die Gespräche bisher nur zwischen dem Saudi-Klub und der Spielerseite stattfanden. Mit Bayern München wurde bisher nicht gesprochen.
Es wird vermutet, dass Al-Hilal mit einem riesigen Transferbudget in den Sommer geht. Allein für Diaz könnte der Klub aus der Saudi Pro League bis zu 130 Millionen Euro zahlen. Derzeit möchte Al-Hilal prüfen, ob überhaupt von der Spielerseite ein Interesse für einen Wechsel bestehe.
Auch wenn Diaz gerne wechseln würde, muss der FC Bayern einem Transfer zustimmen. Ein derartig hohes Angebot könnte auch den deutschen Rekordmeister überreden. Jedoch lieferte der Kolumbianer ab und zusätzlich müsste ein passender Ersatz verpflichtet werden. Dabei ist der aktuelle Markt für Offensivspieler sehr aufgeheizt.
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