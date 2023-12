"Noch nie so extrem wie jetzt": Traditionslokal sperrt zu

In Linz sperrt ein beliebtes Traditionslokal zu. Der Grund: Die angespannte Personalsituation, sagt Gastronom Thomas Altendorfer.

Oberösterreich. Erst im vergangenen wurde das Restaurant mit viel finanziellem Aufwand umgebaut und erneuert – jetzt trennt sich Gastronom Thomas Altendorfer vom Traditionslokal "Herberstein" in Linz und sucht nun nach einem Nachfolger. Als Gründe für die Schließung nennt er neben dem Kostendruck vor allem auch die angespannte Personalsituation, "Es war noch nie so extrem wie jetzt", beschreibt er die Situation gegenüber "Oberösterreichischen Nachrichten".

Es sei einfach kein qualifiziertes Personal mehr zu finden, und das zerre an den Nerven, sagt der Gastronom. Er glaube nicht, dass sich die Situation in absehbarer Zeit wieder in eine andere Richtung drehen werde. Außerdem mache es einfach keinen Spaß mehr, so Altendorfers Kommentar zur Lage in der Gastronomie.

Der Betreiber sucht nun nach einem Nachmieter für das 750 Quadratmeter große Lokal mitten in der Linzer Altstadt. Die Firma Next Immobilien offeriert das "einzigartige Gastronomielokal". Die Nettomiete beträgt 5.210,77 Euro. Interessenten gebe es bereits, sagt Altendorfer. "Das ist ein super Standort", so der Gastronom.