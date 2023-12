OÖ: Alko-Lenker bleibt in Wiese stecken - und schläft ein

Ein Autofahrer aus Linz ist in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto in St. Georgen im Attergau in einer Wiese hängen geblieben und danach im Fahrzeug eingeschlafen.

Die Polizei ließ den 45-Jährigen deshalb in den Alkomat blasen, der einen Wert von 1,82 Promille anzeigte. Die Beamten nahmen ihm daraufhin den Führerschein ab, teilte die Polizei mit. Der Linzer befand sich auf der Heimfahrt von einer Party und fuhr dabei aus ihm selbst nicht erklärlichen Gründen in St. Georgen von der Westautobahn ab. Er wendete und wollte wieder auffahren, erwischte aber die Rampe nicht sondern fuhr in eine Grünfläche, wo sich der Wagen im matschigen Boden festfuhr. Danach schlief der Mann im Auto ein. Der Lenker eines vorbeikommenden Rettungsautos bemerkte das Fahrzeug mit dem schlafenden Insassen und verständigte die Polizei.