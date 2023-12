Festnahmen auch in Wien: Islamisten planten wohl Anschläge auf Gottesdienste

Wie die deutsche ''Bild''-Zeitung berichtet, haben österreichische, spanische und deutsche Sicherheitsbehörden Hinweise auf mögliche Terroranschläge erhalten.

Dem Bericht zufolge soll es bereits heute zu ersten Festnahmen durch Spezialeinheiten in Wien sowie einer in Deutschland gekommen sein. Sicherheitsbehörden erhielten wohl Hinweise, dass eine islamistische Terrorzelle möglicherweise an Weihnachten oder Silvester einen Anschlag innerhalb von Europa verüben könnte. Mögliche Ziele wären etwa die Weihnachtsgottesdienste in Wien, Köln oder Madrid, berichtet die "Bild".

Näheres in Kürze...