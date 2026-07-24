Klopp-Knall beim DFB

Jürgen Klopp tritt sein neues Amt beim DFB an und sorgt direkt für eine Überraschung im Betreuerstab der deutschen Nationalmannschaft.

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Am Freitag um 11:00 Uhr wird Jürgen Klopp (59) in Frankfurt als 13. deutscher Bundestrainer vorgestellt – und dabei gibt es eine große Überraschung. Sein langjähriger Berater Marc Kosicke gehört nach Informationen der deutschen Bild offiziell zum Team "Klopp" beim DFB. Seit zwei Jahrzehnten ist Kosicke der Schattenmann an Klopps Seite und der wichtigste Ratgeber für den Nachfolger von Julian Nagelsmann (39). In seiner neuen Rolle wird er für die Strategie und Entwicklung der Nationalmannschaft zuständig sein. Dafür tritt er als Geschäftsführer seiner Firma "Projekt Five" zurück und arbeitet nicht mehr als Berater für andere Trainer. Kosicke, der einst in Zusammenarbeit mit dem FC Bayern den Spruch "Mia san mia" erfand, geht mit seiner Arbeitskraft zu 100 Prozent in Klopps DFB-Team. Dafür beendet er auch seinen Beratervertrag bei Red Bull, wo er Klopp ebenfalls begleitet hatte.

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Ein wichtiger Mann fürs Team

Für Klopp ist die Kosicke-Personalie von den ersten Gesprächen an extrem wichtig gewesen und total nachvollziehbar. Die Nationalelf hat nicht nur sportlich bei der WM 2026 versagt, sondern es gab auch viel zu viele Baustellen drumherum, die man viel besser hätte managen müssen.

Neuausrichtung nach dem WM-Aus

Dazu gehörte unter anderem eine desaströse Außendarstellung von Ex-Trainer Julian Nagelsmann, der immer wieder auf eigene Spieler losging. Auch die Positionierung der Nationalelf als geschlossene Einheit nach außen – sowohl für die Öffentlichkeit als auch für Sponsoren – ließ oft zu wünschen übrig. Dabei soll Kosicke nun helfen, damit der deutsche Fußball in Zukunft wieder Erfolgsgeschichten schreibt.

Zusammenarbeit mit Per Mertesacker

Ebenfalls klar ist, dass Kosicke in Zukunft eng mit Per Mertesacker (41) zusammenarbeiten wird. Der ehemalige Nationalspieler mit 104 Länderspielen wird neuer Geschäftsführer Sport beim DFB und folgt damit auf Andreas Rettig. Mertesacker tritt sein Amt offiziell am Freitag, 1. Januar 2027 an und soll zuvor bereits von Rettig eingearbeitet werden. Damit schließt der DFB seine Neuaufstellung für die kommenden Aufgaben ab.