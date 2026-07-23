Schon Ende August
Bayern-Knall: Olise zieht aus seiner Villa aus
Wie die BILD berichtet, muss der Bayern-Star seine gemietete Luxus-Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald bis Ende August verlassen.
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Boateng kündigt Mietvertrag
Der Grund hat allerdings nichts mit Wechselgerüchten oder einem möglichen Interesse von Real Madrid zu tun. Vielmehr wurde dem 24-Jährigen der Mietvertrag von seinem Vermieter Jérôme Boateng gekündigt. Der frühere Bayern- und DFB-Star besitzt die exklusive Immobilie und möchte sie nun verkaufen.
Wechsel zu Real?
Olise lebt seit September 2024 in der Villa, die nur wenige Minuten vom Bayern-Trainingsgelände an der Säbener Straße entfernt liegt. Das Anwesen bietet auf zehn Zimmern unter anderem einen Fitnessbereich, Heimkino, Weinkeller, Sauna, Whirlpool und einen Außenpool. Boateng hatte bereits vor Jahren versucht, die Immobilie zu veräußern, damals jedoch keinen Käufer gefunden.
Unterdessen halten sich auch die Wechselgerüchte um den Franzosen hartnäckig. Wie berichtet, will Real Madrid den Offensivstar unbedingt nach Madrid lotsen. Berichten zufolge, kann sich Olise einen Wechsel auch durchaus vorstellen, der FC Bayern denkt allerdings nicht daran, seinen Leistungsträger ziehen zu lassen.
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