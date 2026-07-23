Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Sport

Schon Ende August

Bayern-Knall: Olise zieht aus seiner Villa aus

OR
von
Ein französischer Fußballspieler im blauen Trikot gestikuliert während eines Spiels.
© APA/AFP/MAURO PIMENTEL
Paukenschlag inmitten der Transfer-Gerüchte um Michael Olise.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie die BILD berichtet, muss der Bayern-Star seine gemietete Luxus-Villa im Münchner Nobelvorort Grünwald bis Ende August verlassen.

Auch interessant

Viele Fragezeichen bei Rapid zum Saisonstart

Transfer-Knall um ÖFB-Kapitän David Alaba (34)

Jetzt fix: ÖFB-Star Wöber wechselt zu Schalke

Boateng kündigt Mietvertrag

Der Grund hat allerdings nichts mit Wechselgerüchten oder einem möglichen Interesse von Real Madrid zu tun. Vielmehr wurde dem 24-Jährigen der Mietvertrag von seinem Vermieter Jérôme Boateng gekündigt. Der frühere Bayern- und DFB-Star besitzt die exklusive Immobilie und möchte sie nun verkaufen.

Ein Spieler des FC Bayern München läuft im rot-weißen Trikot über das Fußballfeld.
© Getty Images

Wechsel zu Real?

Olise lebt seit September 2024 in der Villa, die nur wenige Minuten vom Bayern-Trainingsgelände an der Säbener Straße entfernt liegt. Das Anwesen bietet auf zehn Zimmern unter anderem einen Fitnessbereich, Heimkino, Weinkeller, Sauna, Whirlpool und einen Außenpool. Boateng hatte bereits vor Jahren versucht, die Immobilie zu veräußern, damals jedoch keinen Käufer gefunden.

Unterdessen halten sich auch die Wechselgerüchte um den Franzosen hartnäckig. Wie berichtet, will Real Madrid den Offensivstar unbedingt nach Madrid lotsen. Berichten zufolge, kann sich Olise einen Wechsel auch durchaus vorstellen, der FC Bayern denkt allerdings nicht daran, seinen Leistungsträger ziehen zu lassen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Welcher Star steckt hinter dieser Maske?

Überraschung: Er ist Teil von Klopps Trainerteam

Transfer-Knall! ÖFB-Star vor Wechsel zu Schalke 04

Nackte Stars bei Gala-Dinner

Deutsche Bahn vor 6-Milliarden-Deal mit Siemens

So heiß wird der Pop-Herbst

Millionen-Wirbel um Leon Goretzka (31)

Bayern-Knall: Olise zieht aus seiner Villa aus

Tennis-Jungstar Tagger (17) gewinnt Turnier in Bukarest

Youtube: Gangnam Style bricht alle Rekorde