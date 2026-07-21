Deutschland
TV
E-Paper
Immo
Sport

Skurriles Foto

Welcher Star steckt hinter dieser Maske?

Ein Mann mit Bart trägt eine Tuch-Gesichtsmaske und eine schwarze Kappe im Auto.
© Instagram/kloppo
Ein bekanntes Gesicht aus dem Fußball überrascht die Fans im Netz mit einem ungewöhnlichen Anblick. Welcher Star steckt hinter dieser Maske?
OE24 auf Google bevorzugen

Haben Sie es erraten? Richtig! Es handelt sich um den deutschen Star-Trainer, globalen Fußball-Chef von Red Bull und baldiger Teamchef der deutschen Nationalmannschaft  Jürgen Klopp (59).

Auch interessant

Live im TV: Klopp verkündet Red-Bull-Entscheidung

Spezial-Deal: Klopp wird neuer Bundestrainer

Bundestrainer-Hammer: Klopp und DFB einigen sich!

Die Präsentation von Jürgen Klopp als Nachfolger von Julian Nagelsmann im Amt des deutschen Bundestrainers soll am Freitag in Frankfurt erfolgen. Der 59-jährige Ex-Red-Bull-Fußball-Chef hat sich am Dienstag mit einem humorvollen Schnappschuss auf Instagram von der WM in den USA, Kanada und Mexiko verabschiedet.

Jürgen Klopp trägt eine Gesichtsmaske und eine schwarze Kappe im Auto.
Jürgen Klopp trägt eine Gesichtsmaske und eine schwarze Kappe im Auto. "Zeit die Batterien aufzuladen", schreibt er als Erklärung zum Foto in seiner Instagram-Story. © Instagram/kloppo

Kuriose Pflegeeinheit im Auto

Nach sechs Wochen Dienstreise als Magenta-TV-Experte bei der WM veröffentlichte der Trainer ein Video vom Weg zum Finalspiel. Anschließend folgte ein Foto aus dem Auto, auf dem er breit grinst und eine sogenannte Hydrogel Glow Mask trägt. Zu der kühlenden Pflege, die für glänzende Haut sorgt, schrieb er mit einem Akku-Emoji: "Now time to recharge" - auf Deutsch übersetzt etwa: Zeit die Batterien aufzuladen.

Der französische Superstar Kylian Mbappé (r.) im Gespräch mit dem deutschen Star-Trainer und TV-Experten Jürgen Klopp nach dem Sieg Frankreichs im Viertelfinalspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Marokko in Boston, USA, am 9. Juli 2026.
Der französische Superstar Kylian Mbappé (r.) im Gespräch mit dem deutschen Star-Trainer und TV-Experten Jürgen Klopp nach dem Sieg Frankreichs im Viertelfinalspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Marokko in Boston, USA, am 9. Juli 2026. © EPA

Wechsel zum DFB steht bevor

Allzu viel Erholung bleibt ihm jedoch nicht. Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann steht Klopp als neuer Teamchef in den Startlöchern. Ein Vertrag bis einschließlich der WM 2030 sei vorverhandelt. Über seine Trennung von Red Bull, wo er seit Januar 2025 als globaler Fußball-Chef tätig war, sagte er live auf Magenta TV: "Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung". Bereits zuvor stellte er laut "Bild" klar: "Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Eis, Mineral, Bier profitieren von Hitze

Extrem-Marathon-Läufer nach Unwetter in Sicherheit

Transfer-Knall um Jamal Musiala (23)

Welcher Star steckt hinter dieser Maske?

Mega-Deal: Laimer-Zukunft ist endgültig geklärt

So viel casht Koni Laimer jetzt beim FC Bayern

Callgirl: Opfer gefesselt und angezündet

Royal Baby: Alles über Kates Kleid

Walkner übernimmt drei Tage vor Schluss Dakar-Führung

Spezial-Deal: Klopp wird neuer Bundestrainer