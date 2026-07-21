Ein bekanntes Gesicht aus dem Fußball überrascht die Fans im Netz mit einem ungewöhnlichen Anblick. Welcher Star steckt hinter dieser Maske?

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Haben Sie es erraten? Richtig! Es handelt sich um den deutschen Star-Trainer, globalen Fußball-Chef von Red Bull und baldiger Teamchef der deutschen Nationalmannschaft Jürgen Klopp (59).

Die Präsentation von Jürgen Klopp als Nachfolger von Julian Nagelsmann im Amt des deutschen Bundestrainers soll am Freitag in Frankfurt erfolgen. Der 59-jährige Ex-Red-Bull-Fußball-Chef hat sich am Dienstag mit einem humorvollen Schnappschuss auf Instagram von der WM in den USA, Kanada und Mexiko verabschiedet.

Jürgen Klopp trägt eine Gesichtsmaske und eine schwarze Kappe im Auto. "Zeit die Batterien aufzuladen", schreibt er als Erklärung zum Foto in seiner Instagram-Story. © Instagram/kloppo

Kuriose Pflegeeinheit im Auto

Nach sechs Wochen Dienstreise als Magenta-TV-Experte bei der WM veröffentlichte der Trainer ein Video vom Weg zum Finalspiel. Anschließend folgte ein Foto aus dem Auto, auf dem er breit grinst und eine sogenannte Hydrogel Glow Mask trägt. Zu der kühlenden Pflege, die für glänzende Haut sorgt, schrieb er mit einem Akku-Emoji: "Now time to recharge" - auf Deutsch übersetzt etwa: Zeit die Batterien aufzuladen.

Der französische Superstar Kylian Mbappé (r.) im Gespräch mit dem deutschen Star-Trainer und TV-Experten Jürgen Klopp nach dem Sieg Frankreichs im Viertelfinalspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gegen Marokko in Boston, USA, am 9. Juli 2026. © EPA

Wechsel zum DFB steht bevor

Allzu viel Erholung bleibt ihm jedoch nicht. Nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann steht Klopp als neuer Teamchef in den Startlöchern. Ein Vertrag bis einschließlich der WM 2030 sei vorverhandelt. Über seine Trennung von Red Bull, wo er seit Januar 2025 als globaler Fußball-Chef tätig war, sagte er live auf Magenta TV: "Ich habe eine Einigung mit RB gefunden, eine großzügige Regelung". Bereits zuvor stellte er laut "Bild" klar: "Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit."