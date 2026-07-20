Bayern-Star verlängert
Mega-Deal: Laimer-Zukunft ist endgültig geklärt
Der ewige Vertrags-Poker ist nun offiziell beendet. Konrad Laimer bleibt dem deutschen Meister FC Bayern München langfristig erhalten. Der ÖFB-Star hat am Montag sein neues Arbeitspapier unterschrieben.
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Insgesamt soll der Vertrag bis zum Juni 2029 verlängert worden sein und inklusive Bonuszahlungen ein Jahresgehalt von 10 Millionen Euro erhalten. Die Bayern gaben die Verlängerung via Social Media bekannt. Laimer, dessen Gesicht auf dem Bild nicht zu sehen ist, hält das Straßenschild "Laimer Straße" in die Höhe.
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Ein klares Signal, dass man den Weg gemeinsam fortsetzen möchte. Am Montag begann beim Rekordmeister die Vorbereitung auf die neue Saison, die WM-Fahrer haben allerdings noch länger Urlaub. Laimer schaute allerdings dennoch vorbei, um den Deal endgültig zu fixieren. Am 28. August (20.30 Uhr) eröffnen die Bayern gegen Stuttgart die neue Saison.
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