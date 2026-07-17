Streit eskaliert: Investor nimmt 1860 den Löwen weg

Nach der verpassten Lizenz droht 1860 München der nächste Schock: Die Löwen müssen in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern ohne ihr traditionelles Löwen-Wappen auflaufen.

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Der deutsche Kult-Klub schlittert nach der Kündigung des Kooperationsvertrages mit Investor Hasan Ismaik immer tiefer in die Krise. Das vertraute, achteckige Wappen mit dem Löwen darf der Verein in Verbindung mit dem Namen "TSV 1860 München" vorerst nicht mehr nutzen.

Rechte liegen beim Investor

Der Grund für diese skurrile Situation ist juristischer Natur. Die Namens- und Wappenrechte obliegen der "TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA", und diese befindet sich bekanntlich komplett in den Händen des Investors Hasan Ismaik. Seine Spielbetriebs-GmbH hält das exklusive Nutzungsrecht am vertrauten Logo noch bis zum Jahr 2031.

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Historisches Logo als Provisorium

Für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga Bayern greift der Verein daher tief in die eigene Historie. Die Mannschaft wird mit dem historischen Logo der Fußballabteilung auflaufen, welches ursprünglich zwischen 1899 und 1911 genutzt wurde.

Schnelle Rückkehr wird angestrebt

Dieses Wappen soll nach dem Wunsch der Vereinsverantwortlichen allerdings nur eine vorübergehende Notlösung bleiben. Das Ziel ist es, so schnell wie möglich zum altbekannten und identitätsstiftenden Vereinswappen zurückzukehren.