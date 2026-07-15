Sat.2: Kult-Kanal kündigt neuen Sender an

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 sorgt für eine echte Überraschung auf dem TV-Markt und schickt im kommenden Winter mit dem neuen Fernsehsender SAT.2 einen weiteren Kanal an den Start.

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Auch für TV-Fans in Österreich bringt die kalte Jahreszeit eine spannende Neuerung auf den heimischen Bildschirmen. Die bekannte Sendergruppe ProSiebenSat.1 erweitert ihr Portfolio um eine zusätzliche Marke. Der neue Fernsehsender SAT.2 soll im kommenden Winter den Betrieb aufnehmen und wird nicht nur im klassischen, linearen Fernsehen zu empfangen sein. Das Medienunternehmen plant, die Inhalte zeitgleich über den hauseigenen Streamingdienst Joyn sowie auf Plattformen wie YouTube anzubieten. Durch den Neuzugang wächst die gesamte Senderfamilie künftig auf insgesamt acht Marken an.

Comeback beliebter Kult-Klassiker

Im Mittelpunkt des Programms von SAT.2 stehen altbekannte Produktionen von SAT.1 aus den vergangenen 20 Jahren. Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich vor allem auf deutsche Serien und Filme aus dem Archiv freuen. Das offizielle Motto des neuen Kanals lautet "Wiedersehen macht Freude". Mit diesem nostalgischen Konzept möchte der Konzern gezielt einer älteren Zielgruppe ab 50 Jahren eine zusätzliche Entertainment-Alternative bieten. Das Programm richtet sich inhaltlich vor allem an ein weibliches Publikum und wird unter der Leitung von Ellen Koch im Content-Team von ProSiebenSat.1 entwickelt.

Attraktive Angebote für Werbepartner

Der Neuzugang ergänzt die bisherige Sendergruppe, zu der bereits SAT.1, ProSieben, Kabel Eins, sixx, ProSieben MAXX, SAT.1 GOLD und Kabel Eins Doku gehören. Hinter dem Start von SAT.2 stecken jedoch nicht nur programmliche Pläne, sondern auch handfeste wirtschaftliche Interessen. Der zuständige Vermarkter Seven.One Media betont, dass die Kombination aus den beiden Schwesterkanälen SAT.1 und SAT.2 den Werbekunden einen noch besseren Zugang zu einer besonders kaufkräftigen Zielgruppe ermöglichen soll. Gleichzeitig unterstreicht der Medienkonzern mit diesem Schritt seine strategische Entscheidung, auch in Zukunft verstärkt auf rein werbefinanzierte Inhalte zu setzen.