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4.000 Teile

Gustav Klimts "Der Kuss" bekommt LEGO-Version

Mehrere Personen betrachten ein LEGO®-Mosaik von Klimts „Der Kuss“ an einer Wand.
© The LEGO Group
LEGO bringt gemeinsam mit dem Belvedere ein neues Art Set heraus. Dabei können Kunst-Fans Gustav Klimts Meisterwerk "Der Kuss" mit LEGO-Steinen bauen.
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LEGO bringt ein neues Produkt in ihrer LEGO-Art-Masterpiece-Serie heraus. Dieses Mal bekommt Gustav Klimt die Ehre. Sein Meisterwerk "Der Kuss" wird mit 4.000 Teilen sogar das größte Set dieser Reihe werden.

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LEGO erklärt in ihrer Pressemitteilung: "Inspiriert von Klimts gefeiertem Meisterwerk Der Kuss fängt das Set die Emotionen, die Ornamentik und die leuchtende Farbpalette ein, die das Werk des österreichischen Malers der Moderne und die Wiener Secession prägten."

In Zusammenarbeit mit dem Belvedere

Das Unternehmen fügt hinzu: "Durch LEGO–Steine neu interpretiert, wird das Kunstwerk zu einem immersiven, kreativen Erlebnis, das Kunst, Design und achtsames Bauen vereint."

Eine LEGO-Version von Gustav Klimts „Der Kuss“ vor dem Originalgemälde.
© ouriel morgensztern

Das Set wurde in Zusammenarbeit mit dem Belvedere in Wien entwickelt. LEGO betont, dass sie "Klimts unverwechselbaren Stil mit geschichteten Texturen und fein ausgearbeiteten Details getreu wiedergeben" möchten.

Vier Personen stehen vor einem Gemälde von Klimts "Der Kuss" und einem LEGO-Nachbau auf einer Staffelei.
Milan Madge, Master Model Designer bei der LEGO Gruppe, Belvedere Kuratorin Stephanie Auer, Belvedere Generaldirektorin Stella Rollig und Belvedere Geschäftsführer Wolfgang Bergmann © ouriel morgensztern

Milan Madge, Master Model Designer bei der LEGO–Gruppe, sagt: "Klimts Der Kuss mit LEGO-Steinen nachzubilden, war eine einzigartige kreative Herausforderung." Der Designer wird mit Stephanie Auer, Kuratorin für Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts am Belvedere, am 1. August 2026 in einem Podcast von LEGO über den Erstellungprozess des Sets reden. Dieser wird auf LEGO.com/TheKiss, Spotify und YouTube verfügbar sein.

299,99 Euro für das Set

Kuratorin Stephanie Auer über die Zusammenarbeit: "Als Kuratorin an der Adaption von Klimts Der Kuss zu einem LEGO-Art-Set mitzuwirken, war eine einmalige Erfahrung. Gemeinsam mit Milan Madge haben wir intensiv über Gustav Klimts Symbolik, Ornamentik und künstlerische Techniken gesprochen - und darüber, wie sich diese mit LEGO-Steinen darstellen lassen."

Ein LEGO®-Bild von Klimts "Der Kuss" steht vor dem Originalgemälde im Museum.
© ouriel morgensztern

Das LEGO Art Gustav Klimt – Der Kuss (31221) ist ab 1. August 2026 (für LEGO-Insiders-Early-Access-Mitglieder) und ab dem 4. August 2026 für alle erhältlich. Der Preis wird bei 299,99 Euro liegen.

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