Diesel wieder bei 1,90 € pro Liter

Der Dieselpreis zieht stark an. Von 1,852 Euro am Montag auf mittlerweile rund 1,90 Euro je Liter. Die Rohölpreise legen ebenfalls zu.

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Die Spritpreise gehen weiter nach oben. Kostete am Montag ein Liter Diesel im Schnitt 1,852 Euro, waren es am gestrigen Dienstag bereits 1,891 Euro. Für Mittwoch geht man schon von rund 1,90 Euro pro Liter Diesel im Landesschnitt aus - auch wenn die genauen Zahlen erst am Folgetag vorliegen werden. Der Trend bei den Tankpreisen zeigt steil nach oben.

Auch beim Superbenzin geht die Tendenz nach oben - von 1,773 Euro auf 1,789 Euro, geht aus den aktuellen Daten der Regulierungsbehörde E-Control hervor.

In Deutschland kostet Diesel schon 2,07 Euro

Beim Nachbarn Deutschland zogen die Preise ebenfalls deutlich an. Ein Liter Diesel kostete am Dienstag 2,07 Euro. Das waren 11,7 Cent mehr als noch am Dienstag vor einer Woche.

Auch Superbenzin legte deutlich zu: Ein Liter der Sorte E10 kostete 2,083 Euro und damit 5,9 Cent mehr als eine Woche zuvor. Der steile Anstieg setzte sich am Mittwoch in Deutschland fort: Am Vormittag um 10.00 Uhr war Diesel um 7 Cent teurer als zur selben Zeit am Dienstag. E10 verteuerte sich um 3,9 Cent.

Teures Rohöl

Die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten haben die Ölpreise am Mittwoch erneut nach oben getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 86,45 US-Dollar. Damit war die globale Referenzsorte 2,04 Prozent teurer als am Vortag. Der Ölpreis knüpfte so an die Preisaufschläge der Vortage an.