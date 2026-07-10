Tanken seit Ferienstart viel teurer

Der ÖAMTC bestätigt auf oe24-Anfrage, dass Tanken seit dem Ferienbeginn deutlich teurer geworden ist. Die Gründe für den Preis-Anstieg bei Benzin und Diesel sind teils fragwürdig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Anfang dieser Woche, also mit Ferienbeginn, erlebte Österreich einen deutlichen Anstieg der Spritpreise. Wobei der Preis-Anstieg bei Diesel und Benzin nach den gegenseitigen Angriffen zwischen USA und Iran nochmals an "Fahrt aufnahm".

ÖAMTC zum Preis

Aus dem ÖAMTC heißt es zum Preisanstieg: "Aus unserer Sicht erfolgt der aktuelle Anstieg, jedoch auf einem ohnehin zu hohen Preis. Die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise (damals noch aufgrund der Friedensverhandlungen) wurden nämlich nur bedingt an die Konsumenten weitergegeben."

Aktuell zahlt man trotz ähnlich hohen Rohölpreisen wie Anfang März (Kriegsbeginn) deutlich mehr an den Tankstellen. So kostete Super vor dem Krieg etwa 1,50 Euro je Liter. Bei Diesel waren es damals 1,55 Euro je Liter. Momentan zahlt man zwischen 25 und 30 Cent mehr, so das ernüchternde Fazit des ÖAMTC. Die Mineralölriesen sollten dringend die Preise senken, fordert der Autofahrerclub.

Woche