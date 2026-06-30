Bitcoin fällt auf 59.000 Dollar

Kurs auf tiefstem Stand seit September 2024.

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Bitcoin ist am Dienstag wieder unter Druck geraten. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung sackte bis auf unter 59.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit September 2024 ab.

Drittel des Wertes heuer verloren

Alleine in diesem Jahr verlor der Bitcoin rund ein Drittel seines Wertes, nachdem er bereits im vergangenen Jahr rund sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.

Der Wert aller Bitcoins liegt nach dem Rückgang in den vergangenen Wochen nur noch bei 1,2 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird die Marktkapitalisierung aller Digitalwährungen mit rund 2,1 Billionen Dollar angegeben. Mit jeweils knapp 190 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.