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Eingeklemmt

Vater und Sohn (3) bei Traktorunfall schwer verletzt

© DOKU NÖ
Der Lenker und sein Sohn wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt.
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. Bei einem Traktorunfall im Raum St. Valentin (Bezirk Amstetten) ist am Montagabend ein Dreijähriger schwer verletzt worden. Der Bub war ebenso wie sein 36-jähriger Vater nach einem Überschlag der Zugmaschine im Kfz eingeklemmt worden. Das Kind und der ebenfalls schwer verletzte Mann wurden von Notarzthubschraubern in Krankenhäuser nach Amstetten und Linz geflogen, bestätigte die Polizei am Dienstag Medienberichte.

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Ereignet hatte sich der Unfall am Montag gegen 20 Uhr. Der 36-Jährige dürfte mit dem Traktor auf das Straßenbankett geraten sein, ein Überschlag der Zugmaschine war die Folge. Der 36-Jährige und sein Sohn, der auf einem Kindersitz mitfuhr, wurden unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang. Vater und Sohn wurden mithilfe von hydraulischen Rettungsgeräten befreit.

Mehrere Feuerwehren mit 45 Helferinnen und Helfern, Rettungskräfte, zwei Notarzthubschrauber, ein Acute Community Nurse (ACN) aus Haag und vier Polizeistreifen waren im Einsatz.

Die Feuerwehr barg den Traktor. © DOKU NÖ

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