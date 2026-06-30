Tödlicher Unfall auf A2: ASFINAG-Mitarbeiter tot

Der 42-Jährige verlor bei einem fürchterlichen Auffahrunfall sein Leben.

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Kärnten. Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Südautobahn (A2) bei Völkermarkt ereignet. Bei einem Auffahrunfall verlor ein 42-jähriger ASFINAG-Mitarbeiter sein Leben.

Ein italienischer Sattelzug prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein Absicherungsfahrzeug, das eine Arbeitsstelle mit Mäharbeiten sichern sollte. Ein weiterer ASFINAG-Mitarbeiter wurde verletzt.

Kettenreaktion nach Aufprall

Der Unfall passierte gegen 14 Uhr zwischen den Anschlussstellen Völkermarkt West und Ost in Fahrtrichtung Wien. Vor dem Sicherungs-Lkw waren ein Mähfahrzeug und eine Straßenkehrmaschine im Einsatz. Durch den heftigen Aufprall wurde das Absicherungsfahrzeug auf die Kehrmaschine und diese wiederum auf das Mähfahrzeug geschoben. Der 47-jährige Lenker des italienischen Sattelzugs wurde im Führerhaus eingeklemmt, von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Autobahn stundenlang gesperrt

Für den Fahrer des Absicherungs-Lkw aus dem Bezirk Klagenfurt-Land kam jede Hilfe zu spät – er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun die genaue Ursache des folgenschweren Unfalls.

Wegen der umfangreichen Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme blieb die A2 im betroffenen Abschnitt über mehrere Stunden gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.