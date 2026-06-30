Mega-Mure: Ganzer Ort von Außenwelt abgeschnitten

Teils heftige Unwetter mit Regenfällen haben Montagabend in einigen Regionen Tirols zu Murenabgängen geführt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

So etwa auf die Pitztalstraße (L16) in St. Leonhard im Pitztal (Bezirk Imst). Die Straße wurde auf einer Länge von rund 500 Metern verschüttet bzw. unterspült, Teile brachen weg. Ein Großteil der Einwohner St. Leonhards war am Dienstag de facto vorerst von der Außenwelt abgeschnitten. Im Bezirk Landeck erfasste indes eine große Mure einen Linienbus.

Zu den Murenabgängen im Pitztal kam es im Bereich des Bichlbachs und des Hairlachbachs, informierte das Land. Auch die Pitze sei stellenweise aus ihrem Flussbett getreten und habe die Straße überflutet. Zudem seien vier Brücken betroffen und eine Stromleitung freigelegt worden. Die Straße wurde jedenfalls zwischen den Ortsteilen Hairlach und Eggenstall für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Dauer der Sperre war vorerst nicht absehbar. Einsatzkräfte - etwa die Rettung - könnten über einen Notweg das hintere Pitztal erreichen, betonte das Land. Alle anderen Fahrzeuge müssten die Dauer der Sperre abwarten. Eine Umfahrung war nicht möglich. Rund 1.000 Einwohner von verschiedenen Ortsteilen St. Leonhards waren betroffen. Laut Medienberichten waren auch zwei Wohnhäuser vorsorglich evakuiert worden.

FF St. Leonhard im Pitztal © FF St. Leonhard im Pitztal

Stromversorgung unterbrochen, Aufräumarbeiten begannen

Feuerwehrkommandant Alfred Rauch sagte zur APA, dass die Straßensperre jedenfalls den gesamten Dienstag über aufrecht bleibe. Die Schäden an der Straße seien vorerst noch nicht genau einschätzbar. Die Räumungsarbeiten sollten noch Dienstagvormittag beginnen, schweres Gerät war bereits an Ort und Stelle. Um die Aufräumarbeiten entlang der Straße sicher beginnen zu können, müsse zunächst die freigelegte Stromleitung repariert werden, hieß es. Entsprechend musste die Stromversorgung im hinteren Pitztal ab dem Ortsteil Scheibrand vorübergehend unterbrochen werden. Die Stromabschaltung werde mehrere Stunden andauern - in dieser Zeit sei voraussichtlich auch das Mobilfunknetz an Ort und Stelle nicht nutzbar.

Linienbus von Mure erfasst, Busfahrer verletzt

Murenabgänge suchten Montagabend unterdessen auch das Stanzertal im Bezirk Landeck heim. Eine besonders brenzlige Situation gab es zwischen Flirsch und Pettneu am Arlberg, wo eine große Mure auf eine Gemeindestraße abging und einen Linienbus erfasste. Der 49-jährige Busfahrer wurde dabei verletzt, die drei Fahrgäste - ein 31-jähriger Iraner, eine 39-jährige Österreicherin und ein 14-Jähriger - blieben unverletzt. Sie wurden von Feuerwehrleuten im Bus aus Wasser und Schlamm geborgen, berichtete die Polizei. Der Busfahrer wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert. "Es war eine heikle Situation", sagte der Landecker Bezirksfeuerwehrinspektor gegenüber der Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung": "Es war nicht ganz ohne." Die Mure verlegte die Straße auf einer Länge von fast 100 Metern. Geröll und Schlamm erreichten auf der Gemeindestraße eine Höhe von etwa 80 Zentimetern.

Bus von Mure erfasst. © FF Schnann

Vermurt wurde auch die Stanzertalstraße (L68) im Gemeindegebiet von Flirsch - konkret im Bereich einer Brücke beim Rammelbach. Hier konnten die Aufräumarbeiten bereits beginnen - die Straße soll noch Dienstagvormittag wieder freigegeben werden. Auch auf die Tiroler Straße (B171) in Zams ging eine Mure ab. Die Aufräumarbeiten begannen bereits in der Nacht und können nach Angaben des Landes im Laufe des Dienstags abgeschlossen werden. Die Tiroler Straße sei immer zumindest einspurig im Gegenverkehr befahrbar gewesen.