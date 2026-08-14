Tödlicher Auffahrunfall auf der A2 bei Graz

Ein 24 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark ist am Donnerstagabend bei einem Auffahrunfall auf der Südautobahn (A2) bei Graz ums Leben gekommen.

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Der Pkw-Lenker war gegen das Heck eines Sattelschlepper-Anhängers geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der Lenker des Schwerfahrzeugs hatte angehalten, um einem anderen Lkw-Fahrer Pannenhilfe zu leisten.

Der 63-jährige Lenker eines Sattelkraftfahrzeuges aus Belarus hatte gegen 18.30 Uhr auf der A2 bei Raaba-Grambach vor sich einen anderen Sattelschlepper mit polnischem Kennzeichen gesehen, der augenscheinlich aufgrund einer Reifenpanne angehalten hatte. Um dem Lenker Pannenhilfe zu leisten, stoppte der Weißrusse sein Fahrzeug zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen. Kurz darauf prallte der 24-Jährige frontal gegen das Heck des Sattelanhängers. Er erlitt dabei schwerste Verletzungen, der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 24-Jährigen feststellen.

Eine beim 63-Jährigen durchgeführte Atemalkoholuntersuchung verlief negativ. Die A2 war in Fahrtrichtung Wien von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Dadurch bildete sich ein erheblicher Rückstau, es wurde eine Umleitung eingerichtet.