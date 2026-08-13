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Totales Öffi-Chaos: "Doppelt so lange Fahrzeit"

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Viele wartende Fahrgäste auf einem Bahnsteig am Handelskai in Wien, Zugverkehr eingestellt.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Nach dem Kabelbrand in der Nacht auf Donnerstag wurde die Sperre auf der Hauptstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof vorverlegt. Reisende berichten jetzt schon von enormen Problemen.
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Seit Donnerstag warten auf viele Öffi-Fahrer unerwartete Schwierigkeiten. Denn aufgrund des Kabelbrands in der Nacht wurde seitens der ÖBB der "Notfallplan" aktiviert und die für 7. September geplante Sperre zwischen Praterstern und Hauptbahnhof auf diesen Freitag vorverlegt.

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Wer nun in diesen Tagen etwa mit der Bahn oder dem CAT am Flughafen fahren wollte, müsste auf einen der Ersatzbusse umsteigen oder doch ein Taxi nehmen. Die ungeplante Sperre am Donnerstag sorgte jedenfalls schon für jede Menge Chaos, wie ein Lokalaugenschein der ZiB2 offenlegt.

Passagiere kennen sich nicht aus

"Ich war verwundert, weil hier ganz viele Absperrungen sind. Ich weiß jetzt aber auch nicht, welche fahren und welche nicht", berichtet ein junger Mann. Ein Tourist konnte seine Reise nicht wie geplant fortsetzen und musste nun mit dem Uber zum Flughafen fahren, um seinen Flug rechtzeitig zu erreichen.

Einige Pendler sind erbost. "Ich muss jetzt auf den Bus umsteigen. Den Arbeitsweg wird doppelt so lange einplanen", beschwert sich ein Passagier. Auch ein Familienvater teilt sein Leid mit dem ORF. "Es ist extrem schwer." Er weiß derzeit nicht, wann er zu Hause ankommt: "So ist es definitiv nicht leicht zu planen, das ist ärgerlich."

Insgesamt ist die Sperre bis Oktober 2027 vorgesehen. Für Tausende Menschen werden die umständlichen Umwege nun für lange Zeit zum Alltag und das um fast vier Wochen früher als geplant.

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