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Auch CAT fällt aus

S-Bahn-Chaos nach Kabelbrand am Praterstern

Frühzüge, Nachtverbindungen und dichtere Takte für die Ostregion
© VOR/Granzer
Pendler in Wien müssen heute mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen.
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In der Nacht auf Donnerstag gab es im Bereich des Bahnhofs Praterstern einen Kabelbrand, der enorme Auswirkungen hat, die den ganzen Tag andauern werden. So war im S-Bahn-Netz zwischen Wien Praterstern und Quartier Belvedere sowie Wien Mitte und Geiselbergstraße kein Zugverkehr möglich. Auch der CAT fuhr nicht zum Flughafen Wien, ein Schienersatzverkehr wurde eingerichtet.

Schienenersatzverkehr

"Es wird heute keinen Zugverkehr zwischen Wien Praterstern und Quartier Belvedere sowie auf der S7 zwischen Wien Mitte und Geiselbergstraße geben", sagte ÖBB-Sprecherin Judith Winder der APA. Für die S7 wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, bei der Sperre zwischen dem Praterstern und Quartier Belvedere wurden Fahrgäste gebeten, auf die Wiener Linien auszuweichen, ÖBB-Tickets werden anerkannt. Der Fernverkehr zwischen Wien Hauptbahnhof und Flughafen Wien war von der Sperre nicht betroffen. Dort werden ebenso CAT-Tickets anerkannt.

Der Brand war gegen 1.30 Uhr entdeckt worden. Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr waren bis 4.00 Uhr im Einsatz, sagte Sprecher Gerald Schimpf. Nach den Löscharbeiten wurde der Bereich noch entraucht. Mitarbeiter der ÖBB überprüften am Donnerstagvormittag das Schadenausmaß. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen, kündigte Winder an.

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