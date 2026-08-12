Österreich im Sonnenfinsternis-Fieber! Das Spektakel im Ticker

Heute Abend bietet sich in Österreich ein besonderes Naturphänomen am Himmel: Eine partielle Sonnenfinsternis und zahlreiche Sternschnuppen sorgen für ein beeindruckendes Spektakel. oe24 berichtet im Liveticker HIER.

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Wien. Die partielle Sonnenfinsternis beginnt am Mittwochabend um 19:22 Uhr, wenn der Mond die Sonnenscheibe verdeckt. Die maximale Bedeckung wird um 20:13 Uhr in Wien genau während des Sonnenuntergangs erreicht, wobei die Sonne zu fast 90 Prozent verfinstert untergeht. In Spanien, Grönland und Island ist die Finsternis sogar total. Weiter im Westen haben Beobachter mehr von diesem Schauspiel, da die Sonne in Vorarlberg erst um 20:39 Uhr untergeht.

+++ LIVE-Ticker +++ Liveticker aktualisieren 12.08.2026, 20:35 Großartige Aufnahme aus Wien! Die partielle Sonnenfinsternis von heute neben dem Donauturm. Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung . 12.08.2026, 20:33 Bilder vom Tullnerfeld Das Urteil der X-Userin: "Der Beginn war gut, der Hauptteil ok." Die Bilder sind jedenfalls spektakulär! Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung . 12.08.2026, 20:31 Totale Sonnenfinsternis in Spanien: Diamantenring zu sehen! Der Diamantring-Effekt entsteht kurz vor oder nach der totalen Phase einer Sonnenfinsternis, wenn ein letzter greller Sonnenstrahl durch ein Tal am Mondrand bricht. Zusammen mit der zart leuchtenden Korona der Sonne, die den dunklen Mond umgibt, erzeugt dieser Lichtblitz die Illusion eines funkelnden Diamantrings am Himmel. Totale Sonnenfinsternis in Spanien: Diamantenring zu sehen! © oe24.TV 12.08.2026, 20:25 Unglaubliches Bild Richtung Kahlenberg Der private Wetterdienst "uwz" hat ein großartiges Bild der heutigen partiellen Sonnenfinsternis aufgenommen. Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. 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Es war ein sehr schneller Sonnenuntergang. 12.08.2026, 20:14 Zeitplan: So lange ist die Sonnenfinsternis in Österreich zu sehen Diese Grafik zeigt, wo die Sonnenfinsternis wie lange zu sehen ist (Quelle: timeanddate.de): Tabelle mit Zeiten und Sichtbarkeitsgraden der Sonnenfinsternis in verschiedenen Bundesländern und Städten Österreichs. © timeanddate.de 12.08.2026, 20:08 Sonnenfinsternis-Höhepunkt um 20.14 Uhr Noch wenige Minuten, um 20.14 Uhr, dann ist der Höhepunkt, das Maximus, der partiellen Sonnenfinsternis in Wien erreicht. 12.08.2026, 20:06 Spektakuläre Blicke oe24.TV-Reporter David Herrmann-Meng genießt eine spektakuläre Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis vom Donauturm aus. Er berichtet, dass es deutlich kühler geworden ist - die Temperatur sinkt bei der Sonnenfinsternis schnell. Live-Übertragung der Sonnenfinsternis vom Donauturm mit Reporter David Herrmann-Meng und Sonnenfinsternisbrille. © oe24.TV 12.08.2026, 20:00 Eindrücke aus Wien Das Himmels-Spektakel ist in vollem Gange! Auf der Nachrichtenplattform X teilen Beobachter nun ihre ersten Erlebnisse. Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung . 12.08.2026, 19:52 Schlagartig dunkel In Reykjavík, Island, wurde die totale Sonnenfinsternis erreicht. Schlagartig ist es dunkel geworden. Eine Sonnenfinsternis verdunkelt Reykjavík mit einer Statue im Vordergrund. © oe24.TV Sonnenfinsternis mit schmaler Sichel über schwarzem Himmel in Reykjavík, Island © oe24.TV 12.08.2026, 19:49 Sonnenfinsternis in Wien bald ein Kipferl Teilweise Sonnenfinsternis mit rotem Lichtschein, aufgenommen in Wien. © oe24.TV 12.08.2026, 19:47 Sonnenfinsternis in Norwegen In Stavanger, Norwegen, ist die Sonnenfinsternis weiter fortgeschritten als aktuell in Wien. Der Grund: Norwegen liegt weiter im Westen und Norden im Verlauf der Mondschattenbahn. Stavanger, Norwegen © oe24.TV 12.08.2026, 19:43 Diamantring-Effekt bei totaler Sonnenfinsternis Der Diamantring-Effekt entsteht kurz vor oder nach der totalen Phase einer Sonnenfinsternis, wenn ein letzter greller Sonnenstrahl durch ein Tal am Mondrand bricht. Zusammen mit der zart leuchtenden Korona der Sonne, die den dunklen Mond umgibt, erzeugt dieser Lichtblitz die Illusion eines funkelnden Diamantrings am Himmel. Eine totale Sonnenfinsternis ist heute beispielsweise in Spanien zu sehen. 12.08.2026, 19:38 Sonnenlicht wird geringer Das Sonnenlicht wird langsam spürbar geringer. Die Sonnenfinsternis erreicht in Wien um 20.14 Uhr ihren Höhepunkt und endet mit dem Sonnenuntergang. Die partielle Sonnenfinsternis vom Donauturm aus gesehen. © oe24.TV 12.08.2026, 19:27 Neues Bild der Sonnenfinsternis Immer deutlicher sieht man den Mond vor der Sonne. Die Wetterbedingungen sind vielerorts ideal, der Andrang groß. Die partielle Sonnenfinsternis vom Donauturm aufgenommen. © oe24.TV 12.08.2026, 19:22 Partielle Sonnenfinsternis in Österreich gestartet! Die partielle Sonnenfinsternis hat in Österreich begonnen. Der zumeist klare Himmel bietet ideale Voraussetzungen, um zu verfolgen, wie sich der Mond allmählich vor die Sonne schiebt. Rechts unten: Hier schiebt sich der Mond vor die Sonne. Ein oe24.TV-Bild vom Donauturm aus. © oe24.TV 12.08.2026, 19:19 In drei Minuten ist es soweit! In drei Minuten beginnt das Himmels-Spektakel über Wien. Dann wird unsere Sonne zur Sichel! 12.08.2026, 19:18 Schutzbrillen-Engpass: Irre Wucherpreise Der Ansturm auf die heutige Sonnenfinsternis führt zu einem Engpass bei Schutzbrillen. Auf der Gebrauchtplattform Willhaben treibt die hohe Nachfrage wilde Blüten: Ein Anbieter verlangte für eine Brille kurzzeitig sogar absurd wirkende 5.000 Euro. Experten mahnen beim Gebrauchtkauf zur Vorsicht: Augenarzt Christian Richter warnt eindringlich vor alten Modellen (etwa von 1999). Nach so langer Zeit weisen diese oft feine Risse oder Kratzer auf und bieten keinen sicheren Schutz mehr. 12.08.2026, 19:10 Warten auf die Sonnenfinsternis: Bilder aus Wien Auf der Elisabethhöhe am Bisamberg haben es sich ein einige Sonnenfinsternis-Fans versammelt und warten gespannt bei wolkenlosem Himmel auf das Spektakel. © APA/JUDITH RISS © APA/JUDITH RISS 12.08.2026, 19:06 Straße auf Gaisberg in der Stadt Salzburg gesperrt Wegen der partiellen Sonnenfinsternis am Mittwochabend rechnet die Stadt Salzburg mit einem verstärkten Andrang auf den Gaisberg (1.287 Meter). Um ein Verkehrschaos zu verhindern, wird die Gaisbergstraße ab 18.00 Uhr für den Individualverkehr ab der Zistelalm gesperrt. Damit möglichst viele Menschen das seltene Naturschauspiel dennoch vom höchsten Salzburger Stadtberg aus erleben können, werden zusätzliche Busfahrten (Linie 151) angeboten. "Bei der letzten Sonnenfinsternis hatten wir ein sehr hohes Verkehrsaufkommen am Gaisberg. Daraus haben wir gelernt", teilte Gaisberg-Koordinator Florian Kreibich mit. Er rechnet am Mittwochabend mit hunderten Schaulustigen. Da der Beginn der partiellen Sonnenfinsternis mit dem Sonnenuntergang zusammenfällt, wird sie vor allem in höheren Lagen besser zu sehen sein. In der Stadt Salzburg startet die partielle Sonnenfinsternis laut dem Österreichischer Astronomischer Verein um 19.23 Uhr, die größte Abdeckung von 90 Prozent wird gegen 20.16 Uhr erreicht sein. 12.08.2026, 18:57 Augenarzt warnt eindringlich vor irreparablen Schäden Ein ungeschützter Blick in die Sonnenfinsternis wirkt auf der Netzhaut wie ein Brennglas. Augenarzt Vinodh Kakkassery vom Klinikum Chemnitz warnt davor, dass die intensive Lichteinstrahlung wichtige Sinneszellen im Auge unwiderruflich zerstört. Schon wenige Sekunden genügen für dauerhafte Schäden. Der Experte mahnt im Gespräch mit "Focus online" eindringlich zur Vorsicht: "Kein Augenblick ist so lohnenswert, dass man seine Sehfähigkeit dafür riskiert." 12.08.2026, 18:55 Hype um totale Sonnenfinsternis in Spanien Zahlreiche Menschen versammeln sich vor der totalen Sonnenfinsternis im Park El Monte De San Pedro in A Coruña (Spanien). Dies wird das erste Mal seit 1905 sein, dass eine totale Sonnenfinsternis – bei der die Sonne durch die Umlaufbahn des Mondes verdeckt wird – von Spanien aus beobachtet werden kann. © Getty Images 12.08.2026, 18:48 Partielle Sonnenfinsternis hat bei Alaskas Küste begonnen Die Sonnenfinsternis, die am Abend in Österreich ab 19.22 Uhr zu sehen sein wird, ist gestartet. Die partielle Phase begann nach Astronomenberechnungen gegen 17.34 Uhr österreichischer Zeit nahe der Pazifikküste Alaskas. Das Schauspiel endet in Österreich mit dem Sonnenuntergang. Die partielle Sonnenfinsternis ist in weiten Teilen der Welt zu sehen. Die totale Sonnenfinsternis startet im nördlichen Sibirien, wo die Sonne gerade noch als Mitternachtssonne über dem Horizont zu sehen ist. Der Kernschatten des Mondes zieht am Nordpol vorbei sowie über den Osten Grönlands und Westen Islands hinweg. Er erreicht Nordspanien, berührt einen Zipfel von Portugal und rast dann quer über die iberische Halbinsel und über die Balearen. Die totale Finsternis endet kurz nach 20.30 Uhr im Mittelmeer. 12.08.2026, 18:47 Willkommen zum oe24-Liveticker! Der Sonnenfinsternis-Countdown läuft: Um 19.22 Uhr beginnt in Wien das Himmels-Spektakel. Um 20.13 Uhr, wenn die partielle Sonnenfinsternis ihren Höhepunkt erreicht, schrumpft unsere Sonne zur Sichel – Seien Sie live dabei!

Freie Sicht nach Westen wichtig

Für eine optimale Beobachtung ist ein freier und möglichst tiefer Horizont Richtung Westen ideal. Dabei darf die Beobachtung ausschließlich mit einer speziellen Finsternisbrille erfolgen. Beim direkten Blick in die Sonne oder der Nutzung von Hausmitteln wie gewöhnlichen Sonnenbrillen, CDs oder rußgeschwärzten Gläsern drohen Augenschäden.

Die Sonnenfinsternis im oe24.TV-Livestream:

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Wolkenfreier Himmel in Österreich

Laut Geosphere Austria wird der Mittwochabend im ganzen Land wolkenfrei, gefolgt von einer sternenklaren Nacht. Das bietet beste Bedingungen, um in der Nacht auf Donnerstag Ausschau nach Sternschnuppen vom Meteorstrom der Perseiden zu halten, die dann ihr Maximum erreichen.

Ursache für den Sternschnuppenregen

Ausgelöst wird das Spektakel alljährlich, wenn die Erde Mitte August die Staubspur kreuzt, die der Komet Swift-Tuttle auf seiner Bahn hinterlässt. Wenn diese Staubpartikel mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eindringen, verglühen sie dort und rufen in der Luft Leuchteffekte hervor.