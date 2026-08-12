Irre Wucherpreise für Sonnenfinsternis-Brillen auf willhaben

In Österreich steht heute Abend eine partielle Sonnenfinsternis bevor. Das Naturphänomen sorgt für einen riesigen Hype und einen Engpass bei den passenden Schutzbrillen.

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Das Spektakel beginnt um 19.22 Uhr, wenn sich der Mond vor die Sonnenscheibe schiebt. Der Höhepunkt wird um 20.13 Uhr in Wien beziehungsweise um 20.14 Uhr erreicht, während die auf fast 90 Prozent verfinsterte Sonne als schmale Sichel zum Horizont sinkt. Während die Finsternis in Spanien, Grönland und Island sogar total ist, ist in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Zudem werden in der Nacht auf Donnerstag zum Maximum des Meteorstroms der Perseiden viele Sternschnuppen erwartet.

Wucherpreise auf dem Gebrauchtmarkt

Viele Menschen wollen das astronomische Phänomen keinesfalls verpassen. Weil eine Online-Bestellung zu spät käme und Brillen im Handel teilweise ausverkauft sind, schauen sich manche am Gebrauchtmarkt um. Auf der Plattform Willhaben reichen die Angebote sonst von 2,50 Euro bis 150 Euro.

Ein privater Anbieter namens "Roland, User:in seit 04/2018" aus Aichberg Wels in Oberösterreich sorgte jedoch mit einer Anzeige um 17:48 Uhr für Wirbel. Er gab an, drei Stück verfügbar zu haben, und wechselte wegen des großen Interesses spontan zur Auktionsform mit einem angeblichen Preis von 5.000 Euro pro Stück.

Diese Sonnenfinsternisbrille wurde von einem Verkäufer auf willhaben um 5.000 Euro in einer Auktion angeboten. Die Anzeige ist inzwischen gelöscht. © willhaben

Ob es sich um einen "Schmäh" handelte, ist unklar, denn dieselbe Brille wurde in einer anderen Anzeige um 40 Euro angeboten. Das umstrittene Auktions-Posting wurde um 18 Uhr wieder gelöscht.

Irres Wucher-Angebot: Es soll sich laut Beschreibung des Verkäufers um eine Amazonlieferung handeln, die heute angekommen sei. "Will Geld machen bis 20 Uhr danach brauch nicht ich", schreibt der Verkäufer. Danach haue er die Brille weg. © willhaben/Screenshot

Warnung vor alten Schutzbrillen

Beim Kauf von gebrauchten Modellen ist allerdings Vorsicht geboten, da sich oft nicht feststellen lässt, ob es sich um neu gekaufte Ware oder alte Dachbodenfunde handelt. Augenarzt Christian Richter vom Berufsverband der Augenärzte Deutschlands warnte gegenüber der "Passauer Neuen Presse": "Eine 26 Jahre alte Sonnenfinsternis-Brille von 1999 ist höchstwahrscheinlich beschädigt. Sicherlich bestehen nach so langer Zeit Risse, Kratzer oder andere Defekte. Diese alten Sonnenfinsternis-Brillen sind einfach nicht mehr sicher".