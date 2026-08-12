Mutter und Tochter in Wien spurlos verschwunden

Die beiden Touristinnen aus Israel wurden zuletzt am 7. August in einem Hotel in Wien-Margareten gesehen.

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Wien. Seit fünf Tagen werden in Wien zwei Israelinnen vermisst, die als Touristinnen über Prag in die Bundeshauptstadt gekommen waren. Es handelt sich um eine 50-jährige Frau und ihre 23 Jahre alte Tochter. Sie wurden zuletzt am 7. August in einem Hotel in Margareten gesehen. Seither fehlt von den beiden jede Spur.

"Es liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich. Die Polizei habe am 10. August erfahren, dass die Angehörigen keinen Kontakt zu den Frauen mehr herstellen konnten. "Die vorgesehenen Schritte bei Abgängigkeitsanzeigen wie beispielsweise eine interne Fahndung, Spitalsauskünfte und dergleichen wurden in Zusammenarbeit mit der israelischen Vertretungsbehörde in Österreich eingeleitet", berichtete Dittrich.

Frauen erschienen nicht zum gebuchten Rückflug

Indes lancierte die israelische Botschaft in Wien einen Aufruf und ersuchte - auch über die sozialen Medien - um Hinweise aus der Bevölkerung zum Verbleib der Vermissten. "Dies ist eine dringende Familienangelegenheit und ein offizielles Anliegen", wurde betont.

Wie die "Jüdische Allgemeine" in ihrer Online-Ausgabe berichtet, hatte die Familie seit Sonntag versucht, die beiden Frauen zu erreichen. Ihre Telefone seien ausgeschaltet gewesen. Der Rückflug nach Israel hätte am Dienstag erfolgen sollen, die beiden traten ihn allerdings trotz einer bestätigten Buchung nicht an. Das Hotelzimmer, das sie gebucht hatten, soll bei einer polizeilichen Nachschau leer gewesen sein.