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Arcotel nach Wasserschaden evakuiert

Hotelrestaurant
© Arcotel
Der Wasserschaden war im 9. Stock aber auch das Hotelrestaurant im 27. Stock kann nicht besucht werden.
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Das neue Arcotel im Linzer Quadrill-Tower hat nach einem Wasserschaden geräumt werden müssen. Ursache war laut Betreiberangaben ein technischer Defekt an einer Sprinklerleitung im 9. Stock. Seit Sonntag steht der Betrieb still, auch das Restaurant Q27 ist betroffen. Gäste, die einen Tisch reserviert haben, wurden per E-Mail informiert.

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Auch die Lifte sind ausgefallen. Die Hotelgeäste wurden ins Arcotel an der Donaulände auf der gegenüberliegenden Straßenseite umquartiert.

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